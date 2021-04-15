Son dakika haber... Ege'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında "dinamik denetimler" devam ediyor
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Son dakika haber... Ege'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında "dinamik denetimler" devam ediyor

Son dakika haber... Ege'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 'dinamik denetimler' devam ediyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta polis ekipleri denetim yaptı.

'Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz' diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi
"Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi

İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta polis ekipleri denetim yaptı.

Kısmi kapanma sürecinde uygulamaya sokulan "yoğunlaştırılmış dinamik denetim" çerçevesinde polis ekipleri, iş yerlerinin kapanış saatlerine uyup uymadığını kontrol etti.

Ekipler, iş yerlerini tek tek denetleyerek saat 18.00'i geçmesine rağmen kapanmayan iş yerlerine uyarılarda bulundu.

Polis ekipleri, saat 19.00'dan sonra da sokakta olan vatandaşlara evlerine gitmeleri uyarısı yaptı.

Manisa'dan İzmir'e geçişlerde denetim başladı

Genelge kapsamında, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 19.00 itibarıyla Manisa'dan komşu illere de geçişler denetlenmeye başlandı.

Özellikle İzmir yolunda Süreyya Tabiat Parkı kavşağında uygulama noktası oluşturan polis ekipleri, bu kente giden hususi araçlardaki sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol etti.

Belgeleri olan ve kısıtlamadan muaf olan vatandaşların İzmir'e geçişine izin verildi.

İzmir yolundaki denetimlerin saat 05.00'e kadar süreceği belirtildi.

Son dakika haber... Ege'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 'dinamik denetimler' devam ediyor
Son dakika haber... Ege'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 'dinamik denetimler' devam ediyor
Son dakika haber... Ege'de sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında 'dinamik denetimler' devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram

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