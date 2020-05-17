Ege'de sokağa çıkan 65 yaş üzeri vatandaş sayısı sıcağın etkisiyle azaldı
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Ege'de sokağa çıkan 65 yaş üzeri vatandaş sayısı sıcağın etkisiyle azaldı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bugün sokağa çıkma istisnası getirilen 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan çok sayıda vatandaş, Ege Bölgesinde hissedilen yüksek sıcaklık nedeniyle sokağa çıkmamayı tercih etti.

Ege'de sokağa çıkan 65 yaş üzeri vatandaş sayısı sıcağın etkisiyle azaldı
17.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:24

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bugün sokağa çıkma istisnası getirilen 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan çok sayıda vatandaş, Ege Bölgesinde hissedilen yüksek sıcaklık nedeniyle sokağa çıkmamayı tercih etti.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de, İstanbul'un ardından en fazla 65 yaş üstü nüfusa sahip İzmir'de, sokağa çıkma kısıtlaması geçici olarak kaldırılan bazı vatandaşlar, sahil kesiminde yürüyüşe çıktı.

Merkez ilçelerde termometrelerin 40 dereceleri gösterdiği kentte maske takan ve sosyal mesafeye büyük ölçüde riayet eden 65 yaş üstü vatandaşlar, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Bostanlı, Karşıyaka ve Bayraklı sahil kesiminde kısa yürüyüşler yaptı, parklar ve gölgelik alanlarda oturdu.

Sokağa çıkan 65 yaş üzeri vatandaş sayısının geçen haftaya göre büyük ölçüde azaldığı gözlendi.

Dışarı çıkanlardan emekli Yaşar Yalçın (71), uygulamanın faydası olduğunu, insanların toplu olarak bir arada olmamasının iyi olduğunu söyledi.

Sahip Özbay da (70) havanın sıcak olması nedeniyle bir gölgede oturduğunu, sosyal mesafeye uyulması ve maske takılmasının gerekli olduğunu belirterek, en çok sahilde gezmeyi özlediğini belirtti.

Nursel Karsu (65) ise özgürlüğün çok güzel bir şey olduğunu, virüsten kurtulmak için her gün dua ettiğini kaydetti.

"Bisiklete binmeyi çok özlemişim"

Denizli'de 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı çevresindeki gölge alanlarda oturan 65 yaş üstü vatandaşlar, sosyal mesafe kuralları içerisinde sohbet etti.

Vatandaşlardan Bekir Yıldız (68), hava sıcak olduğu için uzun kalamayacağını belirterek, "İnşallah devletimizin aldığı önlemlerle bu süreci atlatıp normal hayatımıza devam edeceğiz." dedi.

Aydın'da hava sıcaklıklarının 41 dereceye ulaşmasından dolayı az sayıda 65 yaş ve üstünün sokağa çıktığı görüldü. Dışarıda olanlar ise gölgelik alanlarda kısa süreli vakit geçirdi.

Manisa'da da hava sıcaklığının 39 dereceyi bulması nedeniyle dışarıya çıkan vatandaşların sayısının geçen haftaya göre azaldığı görüldü.

İl merkezinde Mustafa Kemal Paşa ve 8 Eylül Caddeleri, Ulu Park, Saruhan Park, Emekliler Parkı başta olmak üzere park ve caddelere çıkan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar gölge alanlarda yürüyüş yapıp, ağaçların altında dinlendi, banklarda oturdu.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kentteki parklara ve meydanlara gelen 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıttı.

Diğer Ege kentlerine göre daha serin bir gün geçiren Uşak'ta da İsmet Paşa Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi'nde yürüyüş yapan 65 yaş üstü vatandaşlar, parklarda buluştukları arkadaşlarıyla sosyal mesafe kuralına uygun olarak sohbet etti.

Bisikletiyle sokağa çıkan 79 yaşındaki Bahattin Akar, "Geçen hafta çıkmamıştım. Bu hafta çok sıkıldım çıktım. Bisikletimle dolaştım gidiyorum ve kurallara uyuyorum. Bisikletim benim can yoldaşım. Bisiklet binmeyi çok özlemişim." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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