Ege'de sinirbilimcileri buluşturan uluslararası sempozyum düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ege'de sinirbilimcileri buluşturan uluslararası sempozyum düzenlendi

Ege'de sinirbilimcileri buluşturan uluslararası sempozyum düzenlendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilim Anabilim Dalı ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlenen ve iki gün süren uluslararası sempozyumda; ABD, Almanya, Avustralya ve Türkiye'den alanında uzman 6 sinirbilimci bir araya geldi.

Geniş bir katılımın gerçekleştiği sempozyumda sinirbilimde son gelişmeler ve sürdürülen çalışmalara yönelik bilgiler paylaşıldı.

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilim Anabilim Dalı tarafından gerçekleştirilen 1. Uluslararası Sinirbilim Sempozyumu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Almanya, Avustralya ve Türkiye'den alanında uzman 6 sinirbilimciyi bir araya getirdi. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sinirbilim Anabilim Dalı ve Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Gülgün Şengül tarafından koordine edilen sempozyuma akademisyen ve öğrencilerin yanı sıra geniş bir katılım sağlandı.

ÜNLÜ KONUŞMACILAR KONUK OLDU

Yüzyılın Beyin Cerrahı seçilen Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil, dünyaca ünlü beyin atlaslarının yaratıcısı ve tüm bilim alanlarında en çok atıf alan üç kitaptan birinin yazarları olan Prof. George Paxinos ile Prof. Charles Watson, Alzheimer hastalığı üzerinde ABD'de önemli araştırmalar yürüten Prof. Alev Erişir, Almanya'da doku mühendisliği, rejenerasyon ve görüntüleme alanlarında önde gelen sinirbilim çalışmaları olan Prof. Ertürk ile Türkiye'de viral gen transferi ile sinirbilim çalışmalarına önemli katkılarda bulunan Prof. Emel Ulupınar sempozyumda konuşmacı olarak yer adlı. Çevrimiçi düzenlenen sempozyumda sinirbilimde son gelişmeler ve sürdürülen çalışmalara yönelik bilgiler paylaşıldı.

Kaynak: Bültenler

Türkiye'de 5 bin 283 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 58 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 5 bin 283 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 58 kişi yaşamını yitirdi
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda
Van Valisi ilk işareti verdi! Aşı olmayanlara kısıtlamalar yolda
Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden, Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu...
Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden, Türkiye'ye girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Ece Çeşmioğlu Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Cristiano Mert Müldür Aziz Yıldırım Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ege'de sinirbilimcileri buluşturan uluslararası sempozyum düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 11:38:13. #1.16#

title