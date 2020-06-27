Ege'de sahiller tatilcilere kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ege'de sahiller tatilcilere kaldı

EGE'nin gözde turistik kentlerinin kısıtlamadan muaf tutulan plajlarında kalabalık görüntülere rastlanmadı.

Ege'de sahiller tatilcilere kaldı
27.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:06

EGE'nin gözde turistik kentlerinin kısıtlamadan muaf tutulan plajlarında kalabalık görüntülere rastlanmadı. Gençlerin sınavda olduğu saatlerde plajlar tatilcilere kaldı.

İçişleri Bakanlığı'nca valiliklere gönderilen 'LGS ve YKS Tedbirleri' konulu genelgeye ek olarak gönderilen yazıyla, hafta sonu kısmi sokağa çıkma kısıtlamasından yerli-yabancı turistler muaf tutuldu. Böylelikle plajlar, tatilcilere açık kaldı. Ancak buna rağmen normalde dolup taşan plajlarda eski kalabalık görüntüler oluşmadı.Marmaris'in Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik plajlarında az sayıda tatilci görüldü. Çocuklarıyla birlikte plaja gelen tatilcilerin kimileri şezlongda uzanarak dinlenmeyi, bazıları ise denizin keyfini çıkardı. Plajlarda sosyal mesafe kuralına ve maske takma zorunluluğuna uyan da uymayanda olduğu görüldü. Bazı tatilciler boş sahil yolunda yürüyüş yaparak deniz manzarası eşliğinde öz çekim yaptı. Sıcaklığın güneşte 40 dereceye ulaştığı ilçe merkezinde sahillerde hareketlilik görülmedi. Rus eşi Olena Fatih ve çocuğuyla kente tatile gelen Mustafa Fatih, "Marmaris çok güzel tatil yöresi. Eşim ve çocuğumla birlikte Ankara'dan tatile geldim. Buranın insanı misafirperver ve sıcakkanlı. Bir hafta boyunca ören yerleri gezip bol bol denize gireceğiz" dedi.Bodrum'da hava sıcaklığı 32, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece ölçüldü. Kentin dünyaca ünlü Kumbahçe Gümbet ve Ortakent plajlarında da normal zamanlardaki kalabalık görüntüler oluşmadı. Tatilciler denize girip, çocuklarıyla oynadı. Plaja 2 metre aralıklarla konulan şemsiyelerin altında güneşlendi. İstanbul'dan Bodrum'a ilk kez tatil için geldiğini belirten Kenan Ayık (44), "Bodrum genelinde herkesin kurallara uyduğunu gördüm alınan muaf kararı bizleri mutlu etti. Güzel günün keyfini çıkarıyoruz" dedi. Bodrum'da her yıl tatile geldiğini belirten pazarlamacı 35 yaşındaki Ayhan Keskin "Bizleri muaf tutmuşlar. Hava güzel deniz güzel mutluyuz" dedi.

Çeşme'de ise tatilciler, sabah saatlerinden itibaren plajlara gitti. Normal günlerdeki kadar kalabalık olmasa da tatilciler yine denize girip güneşlendi. Tatilciler, kendilerinin muaf tutulmasını memnuniyetle karşıladı. 62 yaşındaki Enver Yolver, "Hafta sonunu değerlendirme fırsatımız oldu. Böyle bir opsiyon bizim için iyi oldu" derken, 17 yaşındaki Dicle Zorlu ise "Ben seneye sınava gireceğim. Evde olacağıma burada denize girmek iyi oldu" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı Haber
Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu Haber
Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti Haber
Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Haber
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Haber
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz
Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art...
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi
Son dakika: HDP'de 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son dakika: HDP'de 3 milletvekilinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan transfer açıklaması: Talip olduğumuz her futbolcuyu getirebiliriz
Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
Kulübede görev alacak Ayhan Akman, Galatasaray'a yeğeni Ali Akman'ı getiriyor
Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un şampiyonluk dansı böyle görüntülendi
Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un şampiyonluk dansı böyle görüntülendi
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
Beşiktaş'la 200. maçına çıkan Atiba, Konyaspor maçı öncesinde plaket aldı
Beşiktaş'la 200. maçına çıkan Atiba, Konyaspor maçı öncesinde plaket aldı
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
Eski Galatasaraylı Felipe Melo, çay içerken videosunu paylaştı
YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi
YKS'deki ilk oturum sonrası ÖSYM'den açıklama: Sınav sorunsuz bir şekilde sona erdi
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Ahmet Davutoğlu'na zor soru: AK Parti döneminde sessiz kaldığınız anlardan pişman mısınız?
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Husumetli oldukları babayı bulamayınca 13 yaşındaki oğlunu vurdular
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
Rıdvan Dilmen: Caner Erkin muhtemelen Fenerbahçe'ye gidecek
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Beşiktaş yönetimi gidişattan memnun! İşte 'Bırakmam Seni' kampanyasından kazanılan para
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Donald Trump Volkan Bozkır Halife Hafter
Magazin Alişan Hülya Avşar Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Okan Buruk Rıza Çalımbay İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Kaza Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: Ege'de sahiller tatilcilere kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 16:07:41. #1.15#
title