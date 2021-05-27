Ege'de "Sağlıklı Dişler Sağlıklı Bireyler- Uluslararası Sempozyumu" düzenlenecek
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Ege'de "Sağlıklı Dişler Sağlıklı Bireyler- Uluslararası Sempozyumu" düzenlenecek

Ege'de 'Sağlıklı Dişler Sağlıklı Bireyler- Uluslararası Sempozyumu' düzenlenecek
Bültenler - Haberler | Güncel

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde "Sağlıklı Dişler Sağlıklı Bireyler- Uluslararası Sempozyumu" gerçekleştirilecek.

Çevrimiçi olacak gerçekleştirilecek sempozyum, 29-30 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Sempozyumun açılış konuşmalarını EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Nazan Ersin ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi yapacak.

Sempozyum hakkında bilgi veren Dekan Vekili Prof. Dr. Ersin, "Sempozyumumuzda, ağız sağlığının tüm sağlık üzerindeki önemini anlatarak bireylerin bu konudaki farkındalıklarının artmasını hedefliyoruz Ayrıca sempozyum boyunca koruyucu diş hekimliği uygulamalarından daha fazla yararlanılmasını sağlamak amacıyla yol gösterici konu başlıklarına da yer verilerek, konularında uzman yurt içi ve yurt dışından katılan konuşmacıları dinleme şansı bulacağız. Kovid-19 pandemisi nedeni ile çevirimiçi platform aracılığıyla yayınlanacak olan uluslararası sempozyumumuzun zorunluluk nedeniyle yapılan son çevirimiçi sempozyum olmasını yürekten diliyoruz" dedi.

Moderatörlüğünü EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesiProf. Dr. Ebru Çal'ın üstlendiği oturumun ilk gününde EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Tijen Pamir, "Dişlerimi ve Dolgularımı Nasıl Korurum?", Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Övül Kümbüloğlu, "Diş Eksikliklerinin İmplant ve Farklı Protezlerle Tedavisi" konularında dinleyicileri bilgilendirecek. İlk oturumun devamında Diş Hekimi Emek Külür, "İnadına Gülümse", EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı öğretim üyesi ?? Prof. Dr. Ece Eden, "Diş Yaralanmalarında İlk Yardım",Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Banu Koyuncu, "Her Yirmi Yaş Dişi Çekilmeli mi?" konularında sunum yapacak.

Sevilen sunucu Beyazıt Öztürk de sempozyumda yer alacak

Sempozyumun ikinci gününde yapılacak oturumların moderatörlüğünü EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Türkün üstlenecek.Sempozyumun ikinci gününde EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Pelin Güneri, "Ağız Kanserleri: Nedir? Kimlerde Olur? Nasıl Görülür?", Periodontoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Oya Türkoğlu, "Sağlıklı Dişlerle Sağlıklı Gülümse",Endodonti Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ilgın Akçay, "Kanal Tedavisi Hakkında Yanlış Bildiklerimiz" konularında sunumları ile katılımcıların sorularını yanıtlayacak.

Sempozyumun devamında EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Furkan Dindaroğlu, "Güzel Gülümsemenin Serüveni Çocukluk Çağında Başlar", Pennysilvania Üniversitesi Tıp Fakültesi Önleyici ve Resoratif Bilimler Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Füsun Özer, "Dijital Diş Hekimliği ve Hasta Konforu" konularında sunum yapacak. Ayrıca sempozyumda moderatörlüğünü EÜ Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı öğretim üyesiProf. Dr. Ece Eden'in yapacağı oturumda sevilen sunucu Beyazıt Öztürk ile "Beyazıt Öztürk İle Dişe Dokunur Bir Sohbet" söyleşisi yapılacak.

Kaynak: Bültenler

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