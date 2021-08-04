Ege'de rekora yakın sıcaklıklar bunaltıyor
Ege'de 40 derece civarında seyreden sıcaklıklar İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'da sokağa çıkmak durumunda kalanlara zorluk yaşatıyor.
Ege'de 40 derece civarında seyreden sıcaklıklar İzmir, Aydın, Denizli ve Manisa'da sokağa çıkmak durumunda kalanlara zorluk yaşatıyor.
Termometrelerin 40 dereceyi geçtiği kentlerde, öğle saatlerinde sokak ve caddelerdeki insan yoğunluğunun azaldığı gözlendi.
İzmir'de dışarıda vakit geçiren vatandaşların, parklarda gölgelik alanlara sığındığı, bazı çocukların da süs havuzlarında yüzdüğü görüldü.
Öte yandan birkaç gündür rekor seviyelerde seyreden hava sıcaklıklarının, cuma gününden itibaren 40 derecenin altına düşeceği öğrenildi.
Sıcaklıklar Aydın'da 43,5, Manisa'da 42,9, Denizli'de 40,8, İzmir'de 3,6 ve Uşak'ta 36,1 derece olarak seyrediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış