Ege'de olası insani dramın yaşanması engellendi

Ege'de olası insani dramın yaşanması engellendi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ege'de 47 düzensiz göçmeni taşıyan botun tespit edilerek, olası bir insani dramın yaşanmasının engellediğini açıkladı.

03.10.2019 11:43
Ege'de olası insani dramın yaşanması engellendi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ege'de 47 düzensiz göçmeni taşıyan botun tespit edilerek, olası bir insani dramın yaşanmasının engellediğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "TCG Karaburun karakol botumuz, 47 düzensiz göçmeni taşıyan botu tespit ederek Ege'de olası bir insani dramın yaşanmasını engelledi. Göçmenler, Bahriyelilerimiz tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına teslim edildi" denildi.


Kaynak: DHA
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