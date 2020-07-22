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Ege'de narenciyede 434 bin 166 ton rekolte bekleniyor

Ege Bölgesi'ndeki narenciye rekoltesinin 2020-2021 sezonunda 434 bin 166 ton olarak tahmin edildiği açıklandı.

Ege'de narenciyede 434 bin 166 ton rekolte bekleniyor
22.07.2020 10:29 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:32

Ege Bölgesi'ndeki narenciye rekoltesinin 2020-2021 sezonunda 434 bin 166 ton olarak tahmin edildiği açıklandı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamada, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü iş birliğinde yapılan araştırmaya göre, bu sezon portakalda 206 bin 534 ton, mandalinada 154 bin 245 ton, limonda 67 bin 666 ton, greyfurtta 5 bin 205 ton, turunçta ise 516 ton rekolte beklendiği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin üretim potansiyelini korumak ve geliştirmek için üretimin daha fazla desteklenmesi gerektiğine işaret etti.

Narenciye üretiminde kalitenin yükseltilmesi için Akdeniz meyve sineği ve diğer zararlılarla mücadelede üreticiye verilen desteklerin bütçe olanakları çerçevesinde artırılabileceğine değinen Uçak, şunları kaydetti:

"Pandemi sürecinde narenciye ürünlerine olan talep daha da artacak. 2019 yılında 755 milyon dolar olan narenciye ürünleri ihracatında 1 milyar dolara kolaylıkla ulaşabiliriz. Bunun için ürün kalitesinin artması kilit öneme sahip."

Uçak, geçen yıl mandalinanın 347 milyon dolarlık döviz getirisiyle öne çıktığını bildirdi.

Narenciye ihracatında Rusya'nın 313 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer aldığını aktaran Uçak, "Ukrayna 90 milyon dolarlık Türk narenciye ürünleri tercih etti. Türk ihracatçılarının güçlü pazarlarından Irak'a yaptığı narenciye ihracatı 2019 yılında 76 milyon dolar gerçekleşti. Türkiye'nin narenciye ürünleri ihraç ettiği ülke sayısı ise 77 oldu." bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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