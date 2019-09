Ege'de multidisipliner sağlık etkinliği

25.09.2019 09:47

İl Sağlık Müdürlüğü ve farklı disiplinlerden fakültelerin de desteklediği festivalde konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak,"Bize bahşedilen her bir 24 saati dolu dolu yaşamamız gerekiyor. Vücudumuz bizlere emanettir. Emanete iyi bakmak da inancımız gereği, yerine getirmemiz gereken bir görevdir" diye konuştu.

EÜ Hemşirelik Fakültesi ev sahipliğinde, İl Sağlık Müdürlüğü ve farklı disiplinlerden fakültelerin desteğiyle "Sağlık Bakım Festivali" düzenlendi. Festivale, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Bornova Kaymakamı Fatih Genel, EÜ üst yönetimi, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Ege Üniversitesi olarak, yeni projelerde sağlık, gıda, spor ve tarım ilişkisini işleyeceklerine dikkat çeken Rektör Budak, "Dünya artık bu konulara ağırlık veriyor. Günümüzde değişen pek çok teknoloji ve gelişen sağlık koşulları nedeni ile insan ömrü uzuyor. Bize bahşedilen her bir 24 saati dolu dolu yaşamamız gerekiyor. Vücudumuz bizlere emanettir. Emanete iyi bakmak da inancımız gereği, yerine getirmemiz gereken bir görevdir. Kendi sağlığımıza ve bakımımıza yaptığımız her bir yatırım, Allah katında da sevaptır" dedi.

FARKLI DİSİPLİNLER BİR ARAYA GELDİ

Festival kapsamında multidisipliner bir çalışma yürütüldüğünü belirten Rektör Budak, "Bugün, pek çok stantta her disiplinden çeşitli bilgilendirmeler yapılıyor. Gıda, sağlık açısından oldukça önem taşıyor, bu nedenle Ziraat Fakültemizin standı var. Yine Diş Hekimliği, Tıp ve Spor Bilimleri fakültelerimiz de burada bilgilendirme yapıyor. Üniversite olarak projelerimizde sağlık ile gıda, spor ve tarımın ilişkisini işleyeceğiz. Bu konuların maddi anlamda da inanılmaz bir boyutu var. Bu maliyetlerin azaltılması konusunda da ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu etkinliğin yapılmasında emeği geçen başta Hemşirelik Fakültemiz olmak üzere üniversitemizin fakülte ve yüksekokulları ile hocalarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ÖZBAKIMI UYGULAMALARI İLE ÖĞRETECEĞİZ"

Dünya Sağlık Örgütünün 2020 yılını "Hemşire Yılı" olarak ilan ettiğini hatırlatan Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Bilge, "2020 yılını 'Hemşire Yılı" ilan eden Dünya Sağlık Örgütü 'Nursing Now' hareketini başlattı. Sağlık Bakım Festivali, üniversitemiz ve fakültemiz için ilk 'Nursing Now' hareketi. Bu bağlamda her ay etkinliklerimiz gerçekleşecek. Amacımız; insana, aileye, topluma kendi bedensel ve ruhsal hareketlerini fark ettirmek, sağlığını korumayı öğretmek. İnsan kendini eğitebilir, en önemli hedefi kendini gerçekleştirmek. Sağlık Bakım Festivali ile insan ruhunda neler olduğu ve özbakımını bu doğrultuda nasıl gerçekleştireceği teori ve uygulamalarla katılımcılara aktarılacak. Her stantta sağlığa ve özbakıma dair farklı bir beceriyi öğreteceğiz. Bugün başta Rektörümüz Necdet Budak olmak üzere burada gönüllü olarak bizlere destek veren üniversitemizden ve üniversite dışından kurumlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Etkinlik kapsamında gün boyunca açılan stantlarda katılımcılar; sağlık, korunma, tedavi ve iyileştirim konularında bilgilendirildi.

Kaynak: Bültenler