Ege'de mezunlarla iletişim sohbetleri başlıyor

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım birinci sınıf öğrencileri sektör profesyonelleri ile online bir araya geliyor.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım birinci sınıf öğrencileri sektör profesyonelleri ile online bir araya geliyor.

İletişim Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Hidaye Aydan Bilgilier'in "Araştırma Yöntemleri" dersi kapsamında düzenlenecek online buluşmalarda önceki dönem mezunları birinci sınıf öğrencilerine mesleki deneyimlerini aktaracak. Doç. Dr. Bilgiler, her hafta gerçekleştireceği online kariyer buluşmalarında eski mezunları ağırlayarak etkinliğin moderatörlüğünü gerçekleştirecek.

Mezuniyet sonrası sektörel tecrübelerin genç iletişimcilere aktarılacağı online etkinliğin ilkine 2016 mezunlarından Zeliha Şit katılacak. Üniversite döneminde başarılı ve aktif geçen öğrencilik yaşantısı sonrasında İzmir ve İstanbul'da kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, marka yönetimi, medya iletişimi, etkinlik yönetimi ve dijital iletişim alanlarında önemli deneyimler edinen Şit, şu an Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde Kurumsal İletişim ve Pazarlama Müdürü olarak görev yapıyor.

Etkinlik 10 Mayıs Pazartesi günü saat 15: 00'da Microsoft teams üzerinden gerçekleşecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı