Ege'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince, cuma namazı öncesi, başta tarihi Hatuniye, Muradiye ve Sultan camileri olmak üzere kent merkezindeki camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince, cuma namazı öncesi, başta tarihi Hatuniye, Muradiye ve Sultan camileri olmak üzere kent merkezindeki camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Hatuniye Camisi imamı Hayrettin Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının kararı doğrultusunda gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Tedbir bizden takdir Allah'tan. Hassasiyet göstermemiz konusunda hutbemizde cemaatimizi de uyaracağız." dedi.

Vatandaşlardan Cavit Özden de camilerdeki dezenfeksiyon işleminin koronavirüse karşı duyarlılığı artırdığını ifade etti.

Denizli'deki çalışmalarla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da koronavirüse karşı ilave tedbirler aldıklarını, tüm kamusal ortamların dezenfekte edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA