Ege'de kış mevsiminde sonbahar manzaraları

Aydın, İzmir ve Manisa'da dağlık alanlarda kızıl ve sarıya bürünen ağaçlar, eşsiz manzaralar oluşturdu.

Aydın, İzmir ve Manisa'da dağlık alanlarda kızıl ve sarıya bürünen ağaçlar, eşsiz manzaralar oluşturdu.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığıyla hala sonbaharı yaşayan Ege'de denize dik uzanan dağlar, renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesi sınırlarında kalan dağlık alanlarda da ağaçlar sarı ve kızıl renkleriyle görenleri büyülüyor.

Bölgede yaygın bulunan kestane, incir ve zeytin ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşüne Eğrikavak Yaylası'ndan görüntüler de eşlik ediyor.

Yuntdağı'nda hazan şöleni

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Yuntdağı'nda da sonbaharın tonları, renkli görüntülere sahne oldu.

Aigai Antik Kenti'ne komşu Kocaçay kıyısındaki ağaçlar, sonbahar renklerine büründü. Bölgede yaygın bulunan meşe ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşü de görenleri kendine hayran bırakıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun