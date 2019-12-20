Ege'de "I. Uluslararası Türk Dünyası Tarım ve Gıda Sempozyumu"

20.12.2019 11:15 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:21

Ege Üniversitesinde (EÜ), Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi işbirliği ile düzenlenen "I. Uluslararası Türk Dünyası Tarım ve Gıda Sempozyumu"nun açılışı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Türk dünyası, farklı konularda bir araya geldikçe dünyada da ses getirecek" dedi.



Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonunda yapılan "I. Uluslararası Türk Dünyası Tarım ve Gıda Sempozyumu"na; EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Moldova Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serghei Zaharia, EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Bayraktar, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit, EÜ Senato Üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Sempozyum kapsamında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "İlk kez gerçekleştirdiğimiz bu sempozyumu, Türk Dünyası Araştırma Enstitüsünde böyle bir çalışmanın ilk adımının atılması açısından çok önemli buluyorum. Türkiye'de ilk kez Türk Dünyası Araştırma Enstitüsünde tarım ve gıda konusunda uluslararası bir sempozyum düzenleniyor. Dünyada çok güçlü bir ekonomik rekabet var. Bizim Türk dünyası olarak diğer ülkelerle işbirliğine geçmişten daha çok ihtiyacımız var. O yüzden de iyi olduğumuz alanlarda birbirimizden destek almalıyız. Tarım ve gıdada Türkiye, Avrupa Birliği üyesi. Türkiye, tarım ürünleri ihracatında çok ciddi bir şeklide önde. Biz de bu birikimlerimizi Türk dünyası ülkelerine daha fazla işbirliği şeklinde aktarmalıyız. Bu noktada üniversitelere önemli roller düşüyor. Biz, Ege Üniversitesi olarak bilimsel paylaşımlarla destek veriyoruz. Bu sempozyumu ilerleyen zamanlarda farklı Türk dünyası ülkelerinde de gerçekleştirebiliriz. Türk dünyası, farklı konularda bir araya geldikçe dünyada da ses getirecek. Öyle bir bilgi çağında yaşıyoruz ki Türk dünyasının beraber çalışma zorunluluğu doğuyor" diye konuştu.



"Birbirimizi daha iyi tanıyacağız"



Sempozyumun 'Onur Kurulu'nda yer alan Moldova Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serghei Zaharia ise "Moldova'da Gagavuz Türkleri yaşar. Gagavuzya, 1944'te resmi olarak Moldova'dan özerkliğini ilan etti. Böylece kendi dillerini ve kültürlerini de kazandılar. Türk dünyası çok geniş bir coğrafyaya dağılmış durumdadır. Bu sempozyum sayesinde yakın ilişkilerde bulunarak birbirimizi daha iyi tanıyacağımıza inanıyorum" dedi.



"Sağlıklı yaşamın geleceği için tarım ve gıda önemli"



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Bayraktar da şu ifadelere yer verdi: "Tarım ve gıda, günümüzde stratejik öneme sahip bir konu. Tarım ve gıdayı özellikle teknolojik gelişmeler ile entegre edebilen ve yeni modeller geliştirebilen toplumların ön plana çıktığını daha sık göreceğiz. Bu bağlamda üniversitemizde bu konuların öneminin bilinciyle Rektör Prof. Dr. Necdet Budak'ın öncülüğünde tarım ve gıdanın sağlıklı bireyler ve dolayısıyla sağlıklı toplumlar açısından önemini ortaya koymak ve farkındalık oluşturmak için geçtiğimiz günlerde oldukça ilgiyle karşılanan 'Sağlıklı Yaşamın Geleceği Şurası'nı gerçekleştirmiştik. Bu şurada, sağlıklı yaşamın geleceği açısından tarım ve gıdanın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Ayrıca üniversitemizde tarım ve gıda konularında üniversiteler alan sıralamalarında en üst sıralarda yer almakta ve daha da ilerlemektedir. Tüm dünyada tarım ve gıda alanında yeni arayışlar ve modellere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda bu sempozyumda bu konuların ortaya konulması ve tartışılması tüm paydaşlarımız ve Türk dünyası açısından oldukça önemlidir."



"Giderek kirlenen dünya insan ve tabiat için bir tehdit"



Prof. Dr. Nadim Macit, her tarım ürünü ve üretilen gıdanın, toplum hayatı açısından önemli olduğu gibi uluslararası güç mücadelesinde stratejik açıdan önemli olduğunu belirtti. Macit, "Uluslararası boyut kazanan tarım ve gıda sektörünün, kendi kültürel coğrafyamızda sorunlarını doğru tespit edip uygulanabilir öneriler ortaya koymamamız gerekmektedir. Aral Denizi'nin giderek kuruması, iyi planlanmamış sulama yüzünden toprakların tuzlanması, bazı bölgelerin çölleşmesi. Hazar Denizi'nin olduğu gibi sanayi atıklarıyla kirlenmesi, petrol rafinerileri ve kum fırtınaları yüzünden hava kirliliğinin artması, biyolojik çeşitliliğin uğradığı zararlar, suların kirlenmesi gibi sorunlar, Birleşmiş Milletlerin raporunda ciddi manada tehdit veren sorunlar olarak gözlemlenmiştir. Dünya giderek kirlenmekte ve kirlenen dünya insanın ve tabiatın estetik formunu bozmaktadır. Sadece üretmek değil, hangi bilgiyle neyi ürettiğimiz iyi tartışılmalıdır. Bu sempozyum sadece bu konuya bir giriştir. Bundan sonra süreli olarak devam edecektir" diye konuştu.



Konuşmaların ardından, Moldova Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serghei Zaharia, Moldova'ya ait geleneksel hediyelerini EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Bayraktar, EÜ Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit ve Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Görevlisi Kenan Doğan'a sundu. İki gün sürecek sempozyum boyunca tarım ve gıda konusunda çeşitli bilgiler ve öneriler ulusal ve uluslararası üniversitelerden gelen akademisyenler aracılığı ile paylaşılacak. - İZMİR

Kaynak: İHA