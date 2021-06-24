Ege'de hububat bakliyat yağlı tohumlar ihracatında yüzde 10 artış hedefleniyor

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'u ziyaret ettiklerini anlatan Terci, Bakan Muş'un konuyla yakından ilgilendiğini, sorunun çözümü için gerekirse Hintli mevkidaşıyla görüşeceğini kendilerine aktardığını söyledi.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Terci, Ege Bölgesi'nin geleneksel ihraç ürünlerinden haşhaş tohumu ihracatında en büyük ihraç pazarı Hindistan pazarında 2 yıldır yaşanan tıkanıklığın giderilmesi için Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş'tan destek sözü aldıklarını dile getirdi.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin Ege İhracatçı Birlikleri'nde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında konuşan Terci, Türkiye ile Hindistan Hükümetleri arasında 1 Mart 2019 tarihinde imzalanan Mutabakat zaptı (MoU) ile Türkiye'den Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatının online sisteme taşındığını hatırlattı.Terci, "İlk uygulama 2019 yılında yapıldı ve Ülkemize tanınan 18 bin ton ithalat izninin tamamına yakını kullanarak 63 milyon Dolar İhracat geliri elde ettik. Bu tarihten sonra ihracatımız Hindistan Hükümeti kaynaklı kesintili sürece girdi. 2021 yılı Temmuz ayında yeni sezonun da başlayacak olması, dolayısıyla 2 sezonluk rekolte dikkate alınarak ihracatımızın yeniden kesintisiz bir şekilde başlaması için, Hindistan Hükümeti Maliye Bakanlığı nezdinde ivedilikle üst düzey temaslarda bulunulması talebimizi Ticaret Bakanımız Dr. Mehmet Muş'a ilettik. Kendileri yakın ilgi gösterdiler. Gerekirse Hintli Mevkidaşıyla görüşeceklerini ifade ettiler. 2021 hasadı öncesi öncesi, İlk etapta 2020 sezonu için Hindistan Hükümeti tarafından şu ana kadar belirtilmemiş ithalat izin miktarı ile ilgili sorunun ivedilikle çözülmesi halinde 18-20 bin ton Haşhaş tohumu ihraç ederek 65-70 milyon dolar civarında dövizi ülkemize kazandırabilecek noktadayız. Ticaret Bakanımız Dr. Mehmet Muş'a yakın ilgileri nedeniyle teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

2021'de yüzde 10 ihracat artışı hedefliyoruz

Türkiye'nin hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörünün 2020 yılında 7 milyar 299 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğine işaret eden Başkan Terci, sözlerini şöyle tamamladı: "Ege Bölgesi'nden 2020 yılında yüzde 14'lük artışla 505 milyon dolar ihracat yaptık. Birliğimizin 2020 yılındaki ihracatına en büyük katkıyı 260 milyon dolarlık tutarla bitkisel yağ ihracatçılarımız yaparken, çikolata şekerleme ihracatımız 40 milyon dolar, yağlı tohumlar ihracatımız 38 milyon dolar oldu. Baharat ihracatımız 29 milyon dolar, hububattan mamul ürünler ise 27 milyon dolarlık ihracata tekabül etti. 2021 yılında yüzde 10'luk ihracat artışıyla 550 milyon dolar ihracat gelirini ülkemize kazandırmak için çalışıyoruz. 2021 yılı Ocak – Mayıs döneminde ihracatımızı yüzde 8'lik artışla 217 milyon dolardan, 235 milyon dolara taşıdık. Hindistan'a haşhaş tohumu ihracatındaki tıkanıklığı aştığımız takdirde 550 milyon dolar hedefimize kolaylıkla ulaşabileceğimize inanıyoruz."

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2021 yılı çalışma programı genel kurulda kabul edilirken, Birliğin 2021 yılı bütçesi 5 milyon 350 bin TL olarak benimsendi.

Kaynak: Bültenler