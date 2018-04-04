Ege'de Herkese Aynı Yemek

Ege Üniversitesinde personel ve öğrenci yemekhanelerinin mutfakları tek çatı altında birleştirildi. Her fakültede ayrı ayrı mutfaklarda pişirilen yemekler yeni hayata geçirilen proje ile artık tek mutfakta pişiriliyor ve tüm yemekhanelere dağıtılıyor. Yeni uygulama ile Ege Üniversitesinde yöneticiler, akademik, idari çalışanlar ve öğrenciler aynı yemeği yemeye başladı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, göreve geldiği günden buyana Ege Üniversitesinde hizmet kalitesini ve çalışan, öğrenci memnuiyetini artırmak için bir dizi projeyi uygulamaya geçirdi. Binlerce öğrencisi, akademisyeni ve idari çalışanı bulunan Ege Üniversitesinde yemekler 1 No'lu Öğrenci Yemekhanesi mutfağında hazırlanmaya başlandı. Gıda uzmanları gözetiminde, ön hazırlık ve pişirme ilkelerine uyularak hijyenik şartlarda üretilen yemekler, çalışan ve öğrencilere daha ucuz ve kaliteli olarak sunuluyor. Üretilen yemekler bu noktadan kampüsteki diğer yemekhanelere servis ediliyor. Yeni uygulama ile tüm çalışanlar ve öğrenciler aynı yemeği yiyor.

Türkiye'de özel ve kamu kurumlarına örnek olacak yeni bir uygulamayı daha hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Rektör Budak, "Kampüste öğrenci hangi yemeği yiyorsa artık ben dahil bütün çalışanlar aynı yemeği yiyor. Bir yöneticinin en önemli görevlerinden birisi öğrencilerinin ve çalışanlarının memnuniyetidir. Onların istek ve dileklerini dinlemek, ihtiyaçlarını, taleplerini imkanlar doğrulusunda çözüme kavuşturmak önemlidir. Öğrenci ve çalışanlarımızın beslenme gibi hayati bir konuda da istekleri oldu. Üniversitemiz de en kaliteli, en sağlıklı ve en ucuz beslenme hizmetini sağlamak bizim görevimiz. Bu yeni uygulama ile öğrencilerimiz ve çalışanlarımız daha kaliteli ve sağlıklı yemek yiyor" dedi.

Diğer yandan Ege Üniversitesi ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri arasında geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen protokol ile artık Ege Üniversitesindeki yemekhanelerinde üretilen yemek için ihtiyaç duyulan gıda maddeleri Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından karşılanıyor. Bu protokol ile Ege Üniversitesi, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifinden süt ve süt ürünleri, bakliyat, konserveler, yağlar başta olmak üzere çeşitli gıda maddelerini temin ediyor.

Ege Üniversitesinde eğitim-öğretimin devam ettiği dönemlerde günde 15 bin kişilik yemek üretimi gerçekleştiriliyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ise günlük 7 bin 500 kişiye beslenme hizmeti veriliyor. - İZMİR