Ege'de Göçmen Kurtarma Operasyonu

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'ndeki Yumurta Adasında mahsur kalan 40 civarındaki düzensiz göçmeni kurtarmak için operasyon başlattı.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen 40 civarında göçmen Ege Denizi'nde bulunan Yumurta Adasında mahsur kaldı. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı.

(İHA)