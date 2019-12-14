Ege'de fırtına uyarısı
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Ege'de fırtına uyarısı

Ege'nin kıyı kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

14.12.2019 00:00 | Son Güncelleme: 14.12.2019 00:00
Ege'de fırtına uyarısı

'nin kıyı kesimlerinde yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, rüzgarın saatlerinden itibaren Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına (60-80 km/saat), Muğla çevrelerinde fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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