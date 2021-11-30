Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel
Gündoğdu Meydanında taşan deniz Meydanda ve yolda oluşan su birikintileri Dalgaların şiddetiyle sökülen parke taşları Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor İzmir'de deniz taşması nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, sahil bandındaki yol araç trafiğine kapatıldı.
İZMİR (AA) - Gündoğdu Meydanında taşan deniz
Meydanda ve yolda oluşan su birikintileri
Dalgaların şiddetiyle sökülen parke taşları
Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
İzmir'de deniz taşması nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, sahil bandındaki yol araç trafiğine kapatıldı. Çeşme ve Seferihisar'da çok sayıda balıkçı teknesi hasar gördü