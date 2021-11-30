Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor - Haberler
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Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

AA / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

Gündoğdu Meydanında taşan deniz Meydanda ve yolda oluşan su birikintileri Dalgaların şiddetiyle sökülen parke taşları Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor İzmir'de deniz taşması nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, sahil bandındaki yol araç trafiğine kapatıldı.

İZMİR (AA) - Gündoğdu Meydanında taşan deniz

Meydanda ve yolda oluşan su birikintileri

Dalgaların şiddetiyle sökülen parke taşları

Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

İzmir'de deniz taşması nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, sahil bandındaki yol araç trafiğine kapatıldı. Çeşme ve Seferihisar'da çok sayıda balıkçı teknesi hasar gördü

Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da azaldı, İzmir'de arttı

Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da azaldı, İzmir'de arttı

 İllere göre 13-19 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

İllere göre 13-19 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

 İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem

AA / Hüseyin Bağış - Son Dakika Haberleri

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