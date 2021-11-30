İZMİR (AA) - Gündoğdu Meydanında taşan deniz

Meydanda ve yolda oluşan su birikintileri

Dalgaların şiddetiyle sökülen parke taşları

Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

İzmir'de deniz taşması nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, sahil bandındaki yol araç trafiğine kapatıldı. Çeşme ve Seferihisar'da çok sayıda balıkçı teknesi hasar gördü