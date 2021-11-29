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Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

AA / Dilek Ayvalı - Haberler | Güncel
Ege'de fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

Ege genelinde etkili olan fırtına nedeniyle İzmir ve Manisa'da ulaşımda aksamalar yaşandı, çatı uçması ve ağaçların devrilmesi gibi olaylara ekipler müdahale etti.

MANİSA (AA) - Ege genelinde etkili olan fırtına nedeniyle İzmir ve Manisa'da ulaşımda aksamalar yaşandı, çatı uçması ve ağaçların devrilmesi gibi olaylara ekipler müdahale etti.

Öğle saatlerine doğru etkisini artıran lodos nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda bazı seferlerde gecikme yaşandı.

İzmir Alsancak Limanı'nda da yük ve konteyner gemilerinin liman içine giriş çıkışları geçici süreyle durduruldu.

Çeşme ilçesinde fırtına nedeniyle deniz taşkınları oluşurken, bir tekne hasar gördü.

Tire ilçesinde de KYK Erkek ve Kız Yurdu binasının çatısında fırtına dolayısıyla hasar oluştu. Çatının ön bölümünün kalkarak arkaya katlanması sonrası güvenlik tedbiri alındı.

Manisa

Manisa'da da fırtına, 4 ilçede 6 ağacın devrilmesine ve trafik kazalarına neden oldu.

Şehzadeler ilçesinde fırtınanın etkisiyle kontrolden çıktığı belirtilen 45 AFV 068 plakalı hafif ticari araç, bariyerlere çarpıp karşı şeride geçti. Kazada yaralanan olmadı.

Alaşehir ilçesinde de bir okulun bahçesindeki yaklaşık 50 yıllık çam ağacı, ana sınıfının bulunduğu binanın üzerine devrildi. Ağaç yıkıldığı sırada çocukların bahçede olduğu belirtildi.

Turgutlu, Şehzadeler ve Saruhanlı ilçelerinde belediye ekipleri, fırtına nedeniyle devrilen ağaç ve dallarının kaldırılması için çalışma yaptı.

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AA / Dilek Ayvalı - Son Dakika Haberleri

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