Ege'de "Engellilik ve Yaşam" Paneli

06.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:23

Panelde Engelsiz Ege Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe "Üniversitede de Engellilik", Sağlık Birimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Özkeskin "Engellilik ve Fiziksel Aktivite", Ebelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mahide Demirelöz Akyüz ise ""Engellilik ve Kadın Sağlığı"konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

"Engellilerin zorluklarını en aza indiriyoruz"

Programda konuşan Doç. Dr. Akmeşe, engelli öğrencilerin yükseköğrenim yaşantıları boyunca karşılaştıkları engelleri saptamak, ortadan kaldırmak ve "Erişilebilir Bir Kampüs" oluşturmak amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti. Akmeşe, "Engelli öğrencilerin eğitim, kampüs ve yurt yaşamları sırasında engelleri nedeniyle karşılaşacakları zorlukları en aza indiriyoruz" dedi.

Dr. Öğretim Üyesi Mahide Demirelöz Akyüz ise engellilerin sağlık haklarından ve sağlık personellerinden bahsederek "Engelli bireyler, her alanda olduğu gibi sağlık hizmetlerine de ulaşmada dezavantajlı bir grup. Engelli olsun veya olmasın, herhangi bir ayrımcılık gözetmeksizin herkese eşit sağlık hizmeti verilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Özellikle birinci basamak koruyucu hizmetlerde önemli rolü olan ebeler, engelli kadınların üreme sağlığı sorunlarının çözümünde de anahtar bir nokta" dedi.

Engelliler arasındaki cinsiyet ayrımcılığına dikkat çeken Akyüz, "Aynı zamanda engelli gruplar arasında engelli kadınlar engelli erkeklere göre yine bir dezavantaj yaşamakta ve toplumsal cinsiyetin her yerde ayrımcılığa neden olduğunu bu gruplar arasında da görmekteyiz. Özellikle kadınların karşılaştığı en önemli problemler toplumun gözünde engelli insanların çocuk sahibi olamaması söylemi" diye konuştu.

"Fiziksel aktivite önemli"

Dr. Öğretim Üyesi Özkeskin, "Engelli bireylerin sağlığının korunması ve geliştirilmesinde fiziksel aktivite ve egzersiz önemli.Düzenli fiziksel aktivitenin hareketsizliğe bağlı olarak gelişecek kas iskelet sistemi problemlerini önleyip enerjik hissettirdiğini görebiliriz. Fizyoterapistler, multidisipliner rehabilitasyon ekibi içinde engelli bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığının sağlanmasında yardımcı rol oynuyor.Ayrıca fiziksel aktiviteye yönlendirmede teşvik ediyor" dedi.

Kaynak: Bültenler