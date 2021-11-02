'Ege'de elleri ters kelepçelenip denize atılan göçmenleri görüyoruz'

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı Atay Uslu, dünyanın en büyük mezarlığının Akdeniz'de olduğunu belirterek, " Ege'de elleri ters kelepçelenip, Ege Denizi'ne bırakılan göçmenleri görüyoruz. Dünyanın bunu görmesi gerekiyor. Ölen insanlar" dedi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden başlatılan Van'ın Çaldıran ile Hakkari'nin Yüksekova ilçesi hattına kadar uzanan 560 kilometrelik modüler duvar ve akıllı kule çalışmaları sürerken, Çaldıran ilçesindeki sınır hattına örülen 64 kilometrelik duvarın 30 kilometresi tamamlandı. TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak'tan oluşan TBMM Göç ve Uyum Alt Komisyonu, dün duvarın örüldüğü sınır bölgesinde inceleme yaptı. Heyet bugün de kaçak göçmenlerin kaldığı İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Ön Kabul ve Geri Gönderme merkezlerini ziyaret etti. Merkezlerde inceleme yapan Göç ve Uyum Alt Komisyonu heyeti, Geri Gönderme Merkezi'nde kalan göçmenlerle konuştu, merkezlerdeki işleyişle ilgili de yetkililerden bilgi aldı.

"İran askerleri düzensiz göçmenlere ateş ediyormuş. Ama sınırı geçerken de diyorlarmış ki Türk askeri size ateş etmez. Yunanistan ters kelepçe bağlayıp denize bırakıyor, öbür tarafta arkasında ateş ediyorlar. Ama biz öyle bir muamele yapmıyoruz. Düzensiz göçmen de olsa bunların hepsi insan. İnsani muamele yapıyoruz. Bunun farkındalar. İçeride görüştüğümüz düzensiz göçmenler de bunun farkındalar. Görüştüğümüz düzensiz göçmenlere dedik ki, 'Neden bu anlamda yolculuğa çıktınız?' Dediler ki, 'Ülkemizde bir istikrarsızlık var. Afganistan'daki durumumuzun ne olacağı belli değildi. Bu yolculuğa mecburen çıktık. Ama Türkiye'ye geldiğimiz andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin büyüklüğünü ve bize yaklaşımını, sıcaklığını biz hissettik' dediler. Türkiye Cumhuriyeti böyle bir devlet. Devletimiz, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara elini uzatan bir devlet. Biz insani, hukuki, vicdani ve tarihi görevini her zaman yerine getiren bir milletiz. Bugün Avrupa koronavirüsten korkmuyor, göçmenden korkuyor. Göçü öcü olarak görmeye başladı ama bunun sonu ikinci dünya savaşına dönüştür Avrupa için. Avrupa bu süreci bizimle yönetmelidir. Tüm dünya, Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği bu süreci birlikte yönetmeli ve yürütmelidir. Yürütmek için ne yapmak lazım? Birincisi kaynak ülkelerdeki sorunları çözmemiz lazım. NATO gemileri veya proteks gemileri Akdeniz'de göçmenleri durdurmak için değil, göçmenlerin üzerine, veya insanların üzerine atılan bombaları durdurmak için hareket etmelidir. Suriye'de bombalar atılıyor, hiçbir uluslararası gücün bu bombaları atmayın dediğini duyduk mu? Duymadık. Afganistan'da ciddi bir istikrarsızlık var. Önce o bölgeyi karıştırdılar, sonra başıboş şekilde bırakıp gittiler. Bu bölgelerde istikları hep beraber sağlamamız lazım. Böyle bir sorun yalnızca sınır ülkelerin sorunu, transit ülkelerin sorunu değil ki? Bu sorun dünyanın sorunu. Hep beraber elimizi taşın altına koymamız lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu her seferinde ifade ediyor. Biz Suriye'nin kuzeyinde bir güvenli bölge oluşturduk. O güvenli bölge oluşmasaydı, en az 1,5-2 milyon insan daha Türkiye'ye gelecekti. Bu güvenli bölgeler oluşmasaydı, en az 500 bin insan, çocuk ve kadın hayatını kaybedecekti. Güvenli bölge oluştu ve yaklaşık olarak 450 bin Suriyeli bu güvenli bölgeye döndü. Suriye'nin farklı noktalarından, Irak coğrafyasından bu bölgeye, Türkiye'nin 'Zeytin Dalı', 'Fırat Kalkanı' ile oluşturduğu bu bölgeye bir milyon Suriyeli geri döndü."