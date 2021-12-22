Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi öldü - Haberler
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Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi öldü

Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 1 kişi öldü
AA / Derya Gülnaz Özcan - Haberler | Güncel

Yunanistan'ın Bolukendire Adası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunanistan'ın Bolukendire Adası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yunan basınında yer alan haberler e göre, yaklaşık 32 kişinin bulunduğu tekne motorda çıkan arıza sonucu battı.

Teknedeki düzensiz göçmenlerden biri yaşamını yitirirken, 19 kişi kayboldu. Yunan Sahil Güvenlik birimlerinin kurtardığı 12 kişi ise Santorini Adası'na götürüldü.

Kayıp düzensiz göçmenlerin bulunması için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Son Dakika Haberleri

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