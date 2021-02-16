Ege'de deprem Son Dakika! 16 Şubat deprem oldu mu? İzmir ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu?

Son dakika: İzmir'de deprem Son Dakika! 16 Şubat Ege'nde deprem oldu mu? İzmir ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Ege'de deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? Saat kaçta deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! İzmir'de deprem!

Sık sık meydana gelen depremlerle vatandaşları endişelendiren Ege Denizi'nde 16 Şubat sabah saatlerinde bir deprem daha meydana geldi! Kandilli Rasathanesi'nin 4.0 olarak revize ettiği deprem Ege Denizi'nde meydana geldi! İzmir ve çevre Ege Bölgesi illeri depremi hissetti! Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? Saat kaçta deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! İzmir'de deprem!

SON DAKİKA: EGE'DE DEPREM OLDU MU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan son dakika bilgisine göre Ege'de hissedilen deprem 4.0 büyüklüğündedir. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Enstitüsü'ne göre Ege'de hissedilmeyecek boyutta depremler olmaya devam etmektedir. En son 09.24'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. İşte son dakika Kandilli son depremler listesi:

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. AFAD'A göre Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İşte AFAD son depremler listesi: Son Depremler! Bugün deprem oldu mu? 16 Şubat Salı AFAD güncel deprem listesi: