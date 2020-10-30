Ege'de deprem oldu! İzmir depremi merkez üssü neresi? 30 Ekim Cuma Ege depremi merkezi nerede? Şiddeti ne kadar?

Son dakika: İzmir'de deprem oldu. Peki kaç şiddetinde oldu? AFAD verileri ne diyor? Ege'de hissedilen depremin merkez üssü neresi? Tüm detaylar haberimizde...