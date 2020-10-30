Ege'de deprem oldu! İzmir depremi merkez üssü neresi? 30 Ekim Cuma Ege depremi merkezi nerede? Şiddeti ne kadar?
30.10.2020 15:03 | Son Güncelleme: 30.10.2020 15:53
Son dakika: İzmir'de deprem oldu. Peki kaç şiddetinde oldu? AFAD verileri ne diyor? Ege'de hissedilen depremin merkez üssü neresi? Tüm detaylar haberimizde...
Ege'de 14:51:24'te deprem oldu. deprem oldu. Merkez üssü Ege Denizi, 17.26 km. Seferihisar (Izmir) olarak açıklanan deprem sonrası30 Ekim Cuma Ege depremi merkezi nerede? Şiddeti ne kadar? Ege'de deprem mi oldu? İzmir depremi merkez üssü neresi araştırıldı.
30 EKİM CUMA 2020 İZMİR DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?
Büyüklük: 6.6 (Mw)
Yer: Ege Denizi, 17.26 km. Seferihisar (Izmir)
Tarih: 30/10/2020 - 14:51:24 (TS)
Enlem: 37.8881 (K)
Boylam: 26.7770 (D)
Derinlik: 16.54 (KM)
AFAD DEPREM BİLGİLERİ
Ege'de yaşanan deprem sonrası AFAD web sitesinden ve sosyal medya hesabından bilgilendirici açıklama yayınlandı. İşte açıklamadan detaylar: