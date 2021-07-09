Ege'de "Denizlerin Yakıcı Güzellikleri: Denizanaları" semineri

Ege üniversitesinde düzenlenen seminerde konuşan Doç. Dr. Nurçin Killi, "İlk temas anında hemen sudan çıkılarak çok acil bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Ölü denizanalarına kesinlikle dokunulmaması gerekiyor" dedi.

Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVMER) tarafından "Perşembe Seminerleri" kapsamında "Denizlerin Yakıcı Güzellikleri: Denizanaları" konulu seminer düzenlendi. Semineri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü'nden Doç. Dr. Nurçin Killi verdi. Online olarak düzenlenen seminere ÇEVMER Müdürü Prof. Dr. Dinçer Ayaz, ÇEVMER Müdür Yardımcıları Prof. Dr. Melike Bor, Prof. Dr. Armağan Kınal, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Doç. Dr. Nurçin Killi sunumunda denizanalarının tarihçesinden, türlerinden, çoğalmasında etki eden faktörlerden ve denizanalarına karşı korunma yöntemlerinden bahsetti.Denizanalarının ekosistemdeki değişimlere bağlı olarak bazen aşırı çoğalmalar yapabildiğine değinen Doç. Dr. Killi, "İklim değişikliği, aşırı avcılık, büyük su ekosisteminde başta karalardan gelenler olmak üzere çeşitli nedenlerle besin maddelerinin büyük oranda artması sonucunda, plankton ve alg varlığının aşırı şekilde çoğalması yani ötrofikasyon etkisi, gemi trafiği ve kıyı yapılaşmaları denizanalarının aşırı üreme ve yığın oluşturmasına neden oluyor. Özellikle denizanaları İzmir, İzmit ve Gökova, Mersin, İskenderun Körfezlerinde yaygınlık gösteriyor" dedi.

Deniz anası türlerinden de bahseden Doç. Dr. Killi, mor sokar anası (Pelagia noctiluca) türünün en yakıcı tür olduğunu ifade ederek "Mor sokar deniz anası türü ülkemiz deniz sularında yayılım gösteren en yakıcı denizanalarından bir tanesidir. Bu tür sevimli gibi görünse en zararlı ve yakıcı türler arasında yer alıyor" diye konuştu.

Denizanası ile temas edildiğinde yapılması gerekenlere dikkat çeken Doç. Dr. Killi, "İlk temas anında hemen sudan çıkılarak çok acil bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Temaslı bölge tatlı su ile yakınmamalı deniz suyu ile yıkanarak temizlenmelidir, göz temasında ise yapay gözyaşı ya da deniz suyu ile yıkanmalıdır. Temaslı bölgeyesirke yadasoda ilesıcak ve soğuk uygulamalar yapılabilir. Ayrıca ölü denizanalarına kesinlikle dokunulmaması gerekiyor" dedi. Seminer sonunda Doç. Dr. Nurçin Killi, katılımcıların sorularını cevapladı.

Kaynak: Bültenler