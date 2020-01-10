Ege'de "Dansta Çalışma Alanları Öğrenci Çalıştayı" başladı

10.01.2020 17:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:56

Düzenleme Kurulunda Prof. Dr. M. Öcal Özbilgin ve Doç. Dr. Füsun Aşkar'ın yer aldığı, EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Etkinlik Salonu'nda düzenlenen çalıştaya; Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Müdürü Prof. Dr. Hakan Cevher, akademisyenler, alanında uzman konuşmacılar ve öğrenciler katıldı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Konservatuvar Müdürü Prof. Dr. Hakan Cevher, "Bu tarz çalıştayları hiç kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Mezun olduktan sonra bu tür akademik çalışmalara katılmanız önem arz ediyor.Burada öğrendiklerinizi bilimsel zemine oturtmanız gerekiyor. Hata yapmayı göze alarak çalışın ama bu çalışmaları yaparken de en önemli kural etik değerler olsun.Başkasının yaptığından istifade edin ama birebir alıp kendimizinmiş gibi sunmayın, dürüst davranın. Her zaman dürüst olan yolu seçin. Böyle bir okulun öğrencisi olduğunuz için şanslı hissetmelisiniz. Başarılar diliyorum" diye konuştu.

Çalıştayda "Gelenek İçinde Dans" oturumunda Cemile Demirtaş "Mardin Geleneksel Danslarında İcra Çeşitliliği'' üzerine yaptığı araştırmaları katılımcılarla paylaştı. Demirtaş, "Dans, farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmış Anadolu'nun çoğu yöresinde olduğu gibi Mardin yöresinde de kendini göstermektedir. Süryani, Arap, Kürt, Türkmen, Ermeni gibi dini ve etnik açıdan farklı toplulukları hem bir arada tutmayı başarıyla sağlamış ve etkileşim içinde olmalarını sağlamıştır" dedi.

"İzmir Çeşme Çingene Kültüründe Dans" alanında yaptığı araştırmaları aktaran Salih Eskici ise Çingene toplumunda ağırlıklı olarak yapılan dans türlerinin göbek, topuklu ve tekno dans olduğunu ifade etti. Eskici, "Teknolojinin gelişmesi müziğe, müzikten ise dansa yansıdı. 90'lı yıllarda teknolojinin müzik alanında kullanılması ile birlikte roman havası değişime uğradı. Çeşme Alaçatı bölgesinde yaşayan çingeneler, Çeşme'den önce yaşadıkları bölgelerin etkisinden hala çıkamamışlardır.Bu durum yıllar içerisinde onların üretkenliklerini durdurdu" dedi.

Oturumun son konuşmasını Tevfik Özkan gerçekleştirdi. Özkan, "Siirt Oyunlarının Hikayeleri"başlıklı araştırmasında Siirt ilinde tespit edilen hikayelere oyunlar yazıldığını, Siirt merkez ve köylerini kapsayan alan araştırmaları sonucunda tespit edilen oyunlar ve materyallerin çalışmasında yer aldığını ifade etti.

"Dansta Çalışma Alanları Öğrenci Çalıştayı"14 Ocak'a kadar Ege Üniversitesi Konservatuarı Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek çeşitli oturumlarla devam edecek.

Kaynak: Bültenler