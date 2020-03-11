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Ege'de çiftçiler tarlaya indi

Dünyada kuru incir üretiminin merkezi, Türkiye'de ise en fazla zeytin ağacı varlığına sahip Aydın ilinde havaların ısınmaya başlaması ile birlikte çiftçiler sezon hazırlıklarına başladı.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:06
Ege'de çiftçiler tarlaya indi

Dünyada kuru incir üretiminin merkezi, Türkiye'de ise en fazla zeytin ağacı varlığına sahip Aydın ilinde havaların ısınmaya başlaması ile birlikte çiftçiler sezon hazırlıklarına başladı. Bu yıl incir ve zeytin üretiminde son yılların en verimli sezonunu yaşamalarına rağmen düşük fiyatlar nedeniyle zor bir sezon geçiren Aydınlı zeytin ve incir üreticisi büyük bir umutla yeni dönem hazırlıklarına başladı.


Aydın'ın en büyük köylerinden biri olan ve incir ve zeytin üretiminde söz sahibi köylerin başında yer alan Köşk İlçesi'ne bağlı kırsal Ilıdağ Mahallesi'nde sarp araziler nedeniyle imar işleri oldukça zorlu geçiyor. Tarım makinelerinin işlemediği sarp dağlardaki incir ve zeytin bahçelerini atlarla süren çiftçiler, binlerce dönüm araziyi adeta ilmek ilmek ilmek işliyor.


Bu yıl yağışların düşük olmasından dolayı bahçelerdeki imar işlerine erken başladıklarını belirten bölge çiftçilerinden Alparslan Ersoy, "Evliya Çelebi'nin deyimiyle 'Gök kubbenin altındaki en güzel yeryüzü'nde yaşıyoruz. Arazilerimiz verimli. Ancak arazi yapısı nedeniyle çiftçilik yapmanın en zor olduğu bölgede yaşıyoruz. Bu nedenle gerek ürün hasadı gerekse imar işleri, makine çalışmadığı için tamamen insan ve hayvan gücüyle yapılıyor. Bu da bizim işlerimizi zorlaştırıyor" dedi.


Zamanla yarıştıklarını belirten çiftçilerden İsmail Açıkgöz ise, incir ve zeytinin anavatanı Aydın dağlarında 2-3 ay gibi süre zarfında tüm arazilerin hayvanlarla sürülüp insan gücü ile çapalandığını belirterek, "Sıcaklar bastırmadan bu arazileri imar etmek zorundayız. Eskiden gençler tarıma yöneldiği için işçi sıkıntısı yaşanmıyordu. Şimdi gençlerin yüzde 99'u okuyup tarımdan uzaklaşıyor. Hal böyle olunca eleman sıkıntısı nedeniyle adeta zamanla yarışıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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