Ege'de bir düzensiz göçmen botu yakalandı
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Ege'de bir düzensiz göçmen botu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG Köyceğiz tarafından Bulamaç Adası güneyinde düzensiz göçmen botunun tespit edilerek Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildiğini bildirdi.

21.02.2020 12:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:10
Ege'de bir düzensiz göçmen botu yakalandı

, bağlısı TCG tarafından Bulamaç Adası güneyinde düzensiz göçmen botunun tespit edilerek Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı "TCG Köyceğiz" tarafından Ege Deniz'inde yürütülen karakol görevi esnasında, Bulamaç Adası güneyinde bir düzensiz göçmen botunun tespit edildikten sonra Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildiğini belirtti.

(İHA)

Kaynak: İHA
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