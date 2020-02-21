Ege'de bir düzensiz göçmen botu yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG Köyceğiz tarafından Bulamaç Adası güneyinde düzensiz göçmen botunun tespit edilerek Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı TCG Köyceğiz tarafından Bulamaç Adası güneyinde düzensiz göçmen botunun tespit edilerek Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı "TCG Köyceğiz" tarafından Ege Deniz'inde yürütülen karakol görevi esnasında, Bulamaç Adası güneyinde bir düzensiz göçmen botunun tespit edildikten sonra Sahil Güvenlik unsurlarına teslim edildiğini belirtti. - ANKARA