Ege'de av sezonu 24 Ağustos'ta başlıyor

19.08.2019 08:59

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ege'de bazı türler için av sezonunun 24 Ağustos'ta başlayacağı belirtilerek avlanma limitleri açıklandı.

21 Haziran 2019 tarihli ve 30808 sayılı Mükerrer Resmi Gazete 'de yayımlanan genelgeye göre; 2019-2020 Av Döneminde avlanma; Ege Bölgesi'nde 24 Ağustos 2019 tarihinde bıldırcın, üveyik alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü, Av Komisyonu tarafından alınan karar uyarınca genel ve devlet avlaklarında Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil), yaban domuzu avı için ise ilave olarak Salı günü de av yapılabileceği belirtildi.

Avcı başına günlük avlanma limitleri belirlendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü avcı başına belirlenen bir günlük avlanma limitlerini kuşlar için; Bıldırcın: 10, üveyik: 3, karatavuk: 3, çulluk 5, sakarmeke: 4, tahtalı 4, sakarca: 3, suçulluğu (bekasin): 1, kınalı ve kum keklik toplamda 2, çil keklik 2 (Çil keklik, bu av sezonunda sadece Afyonkarahisar, Ağrı, Ardahan, Aksaray, Ankara, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Muş, Tokat, Eskişehir, Van ve Yozgat illerinde avlanacaktır.), Yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, elmabaş patka, kaşıkgaga ve çıkrıkçın toplamda: 6 (Toplam 6 avlanma limiti içinde sadece 1 adet kılkuyruk, 2 adet elmabaş patka olabilir) olarak açıklandı.

Memeliler için avlanma limitleri ise; Yabani tavşan: 1, adatavşanı 2, yaban domuzu: 2, çakal 1, kaya sansarı 2, tilki 2 olarak belirtildi.

Bu arada; yaban hayatı koruma sahalarında, milli parklarda, tabiat parklarında, tabiat koruma alanlarında, özel çevre koruma bölgelerinde, yaban hayatı geliştirme sahalarında, yaban hayvanı üretme yerleri ve istasyonlarında, yaban hayvanı yerleştirme sahalarında avlanmanın yasak olduğu belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA