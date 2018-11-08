Ege'de "Atatürk ve Türk Dil" Konferansı

Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Konferans Salonunda, Ege Üniversitesi Türk Dili Bölümü tarafından düzenlenen etkinliğe çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.

Türk Dili Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Ekici'nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen panele, Türk Dili Bölümü Öğretim Görevlileri İlknur Can,Arife Gülsün ve Onur Tınkır konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin açılışında konuşan Prof. Dr. Ekici, "Atatürk'e göre bir topluluğun millet özelliği kazanabilmesi her şeyden önce o millete has gelişmiş bir dilin varlığı ile söz konusudur. Bu durum Atatürk'ün, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkı, Türk milletidir. Türk milleti demek Türk dili demektir' sözlerinde dile getirilmiştir. Türk dili, Türk milletinin kalbidir, zihnidir" diye konuştu.

Öğr. Gör. İlknur Can, "Mustafa Kemal Atatürk, kültüre önem veren bir liderdi. Ulusal birliğimizi oluşturabilmek için kendi kültürel çerçevemizde bir program çizmişti. Bunun sonucunda da bilinçli, bilgi temelli bir kültür politikası ortaya çıkarttı" dedi.

Konuşmasında dil-millet ilişkisine değinen Öğr. Gör. Arife Gülsün,"Atatürk'ün aramızdan ayrılışının sekseninci yılında aradan bu kadar zaman geçmesine rağmen onun düşüncelerinin, söylemlerinin ve attığı adımların hala bize yol gösteriyor olması ona olan hayranlığımızı bir kat daha arttırıyor" diye konuştu.

Öğr. Gör. Onur Tınkır ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi bağlamında Atatürk'ün Türk diline verdiği önemi görsel öğeler sunarak öğrencilere aktardı.