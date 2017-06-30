Ege'de Aşırı Sıcak Etkili Oluyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Latif Gültekin, İzmir'de bugün en yüksek sıcaklığın 39,5 derece olarak ölçüldüğünü, bunun 2007 yılından bu yana görülen en yüksek haziran ayı sıcaklığı olduğunu bildirdi.



Gültekin yaptığı açıklamada, Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının Ege'de etkili olduğunu belirtti.



İzmir'de sıcaklığın bugün en yüksek 39,5 derece olarak ölçüldüğüne işaret eden Gültekin, "Bu rekor değil ancak mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde. Haziran ayında en yüksek sıcaklık en son 27 Haziran 2007'de 40,9 olarak ölçüldü" ifadesini kullandı.



Hava sıcaklıklarının İzmir'de yarın 41, pazar günü 42 derece olarak beklendiğini vurgulayan Gültekin, önümüzdeki hafta bölge genelinde sıcaklıklarda hızlı bir düşüş yaşanacağını belirtti.



Gültekin, kuzeyden gelen serin ve yağışlı havayla aşırı sıcakların etkisini kaybedeceğine dikkat çekerek, "Karadeniz ve Marmara'nın doğu kesimlerinde yağış bekleniyor. Biz de hızlı bir soğuma bekliyoruz. İzmir'de pazartesi 35, salı ve çarşamba 32 derece bekleniyor. 2 günde yaklaşık 10 derecelik bir sıcaklık düşüşü olacak. Pazartesi mevsim normallerine döneceğiz." dedi.



Aydın, rekora yaklaştı



Ege Bölgesi'nde Aydın'da bugün en yüksek sıcaklığın 44 derece olarak ölçüldüğüne dikkati çeken Gültekin, kentte görülen en yüksek sıcaklığın 2007 yılı Temmuz ayında 44,6 olarak ölçüldüğünü söyledi.



Gültekin, Aydın'da yarın beklenen 45 derecelik sıcaklığın gerçekleşmesi durumunda bunun kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık olacağını bildirdi.



Bugün Manisa'da 41,8 ve Balıkesir'de 41 derecelik sıcaklık ölçüldüğünü ifade eden Gültekin, yarın sıcaklığın Manisa'da 44, Çanakkale'de 40, Balıkesir'de 42 derece olmasının tahmin edildiğini kaydetti.



Aşırı sıcaklar nedeniyle İzmir'de vatandaşların günü kapalı yerlerde, parklarda ve gölgeliklerde geçirmeye özen gösterdiği gözlendi.



Çeşme, Urla ve Seferihisar'daki plajlar ve su parklarında da normalin üzerinde doluluk yaşandı.