Ege'de Abdullah Kızılırmak anılacak

02.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 02.12.2019 14:00

Anma toplantısı 4 Aralık Çarşamba günü Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Abdullah Kızılırmak Dersliğinde yapılacak.

Tüm gün sürece anma etkinlikte; Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Sankur, " Türkçe Bilim Terimleri: Tarihçe, Yöntem, Bugün" konulu bir konuşma gerçekleştirecek. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Feza Baytop Günergun ise "Doğu ve Batı Dillerinden Türkçeye Çevrilen Astronomi Eserleri Üzerine Notlar (15. ve 18. Yüzyıllar)" başlığı ile bir konuşma yapacak.

Anma etkinliğinin son bölümünde ise Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Kaymaz, " Prof. Dr. Abdullah Kızılırmak'ın Gökbilim Terimleri Sözlüğü'nden Hareketle Terim Dünyamız ve Türkçemizin Genel Görünüşü" konusunu anlatacak.

Kaynak: Bültenler