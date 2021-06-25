Ege'de 50 kişilik ekip aynı anda 4 organ nakli yaptı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesinde, toplam 50 kişilik ekip aynı anda 4 organ nakli yaptı.

Muğla'da trafik kazası geçiren 20 yaşındaki gencin organları, Ege'den Muğla'ya giden ekip tarafından eş zamanlı olarak alınarak, EÜTF Hastanesinde tedavi gören hastalara nakledildi. Pandemi sürecinde ilk kez böyle bir organ nakli ameliyatı yapıldığını söyleyen EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Güçlü kadromuz yoğun bir çalışmayla önemli bir başarıya imza attı. Organları bağışlanan gencimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine böyle bir karar verdikleri için teşekkür ediyorum. Hastalarımıza ise acil şifalar diliyorum" dedi.

Muğla'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve beyin ölümü gerçekleşen 20 yaşındaki bir gencin organlarının bağışlaması üzerine, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde oluşturulan ilk ekip Muğla'ya hareket etti. Zamanla yarışan ekip aynı anda; kalp, karaciğer, akciğer, 1 böbrek ve 1 korneayı eş zamanlı ameliyatla hastadan aldı. Bu sırada, organların nakledileceği uygun hastalar belirlendi ve ameliyathaneler hazırlandı.

50 KİŞİLİK EKİP GÖREV ALDI

Muğla'ya giden ekibin organla EÜTF Hastanesine dönmesinin ardından, eş zamanlı olarak ameliyatlar başlatıldı. Gece saatlerine kadar süren ameliyatlarda toplamda 50 kişi görev yaptı. Kalp, karaciğer, akciğer ve böbrek uygun hastalara nakledildi.

REKTÖR BUDAK EKİBİ ZİYARET ETTİ

Pandemi süresinde EÜTF Hastanesinde bir ilke imza atan ekibi ziyaret eden Rektör Budak, nakillerle ilgili bilgi aldı. Yoğun bir çalışmayla ter döken ekibi tebrik eden Rektör Budak, "Güçlü kadromuz yoğun bir çalışmayla önemli bir başarıya imza attı. Ege Üniversitesi olarak kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak için sürekli bir gelişim içindeyiz. Egeliler olarak mevcut başarılarımızı daha üst seviyelere taşıyoruz. Pandemi sürecinde 50 kişilik bir ekibin görev aldığı eş zamanlı organ naklinde hastalarımız yeni bir hayata başlayacak. Organları bağışlanan gencimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine böyle bir karar verdikleri için teşekkür ediyorum. Hastalarımıza ise acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler