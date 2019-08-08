Ege'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

Ege'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 36 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

08.08.2019 11:08
Ege'de 36 düzensiz göçmen yakalandı

Ege Denizi'nde yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 36 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı botu Enez sahilinin Boztepe Burnu batısında lastik bot hareketliliği tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki 5'i kadın, 5'i çocuk 36 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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