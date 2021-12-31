Ege'de 2021'de şampiyonlar geçidi

Geride bırakılan 2021 yılında futbolda Ege takımları unutulmaz şampiyonluklar yaşadı. Spor Toto 1'inci Lig'de iki İzmir takımı Altay ve Altınordu, 26 Mayıs 2021'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda finalde karşılaştı. Rakibini Paixao'nun 90'ıncı dakikadaki golüyle 1-0 mağlup eden Altay, 18 yıllık Süper Lig hasretine son verdi. Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde Süper Lig özlemini bitiren Altay, yıl içinde senelerdir beklediği yenilenen Alsancak Mustafa Denizli Stadı'na da kavuştu.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'tan geçen sezon tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e çıkan Manisa Futbol Kulübü, liglerde 29 yıl sonra namağlup şampiyon olan ilk, tarihteki ise üçüncü kulüp olmayı başardı. Bucaspor 1928, 2021'de 3'üncü Lig'de Play-Off'tan 2'nci Lig'e ulaştı. 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Nazilli Belediyespor, son 5 haftaya 9 puan geride girip teknik direktör Mesut Toros'la mucizevi bir şampiyonlukla 2'nci Lig'e döndü. Aynı ligde Somaspor, 3'üncü Grup'ta şampiyon olup 27 yıl sonra 2'nci Lig'e, amatörden ise Kuşadasıspor, 20 yıl sonra 3'üncü Lig'e çıktı. Basketbolda ise Merkezefendi Belediyesi, ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

2021 yılı Ege'de tüm takımlar için mutlu hatıralarla geçmedi. Denizlispor, Süper Lig'deki 2 yıllık macerasının ardından geçen sezon küme düşüp 1'inci Lig'e döndü. Süper Lig'de bir dönem Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanan Akhisarspor, 2021'de 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e geriledi. 2020'de koronavirüs pandemisiyle kurtulan Manisaspor, geçen sezon düşmekten kurtulamayıp 37 yıl sonra amatör kümeye döndü. Muğlaspor da 3'üncü Lig'den amatörün yolunu tuttu.