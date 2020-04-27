Ege'de 20 bin kişiye istihdam sağlayacak
Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, İzmir'in Bergama ilçesinde kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi ile 20 bin kişiye yeni iş sahası açılacağını söyledi.
27.04.2020 15:53 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:53
Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, İzmir'in Bergama ilçesinde kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi ile 20 bin kişiye yeni iş sahası açılacağını söyledi.
Kaynak: Dunya.com