Ege'de 20 bin kişiye istihdam sağlayacak Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, İzmir'in Bergama ilçesinde kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi ile 20 bin kişiye yeni iş sahası açılacağını söyledi.

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler, İzmir'in Bergama ilçesinde kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi ile 20 bin kişiye yeni iş sahası açılacağını söyledi. Kaynak: Dunya.com