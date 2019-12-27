Ege'de "2.Foniatri Sempozyumu" düzenlendi

27.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 27.12.2019 12:10

Ege Üniversitesi Tıp Muhittin Erel Amfisi'nde düzenlenen sempozyuma Ege Üniversitesi KBB Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tayfun Kirazlı, akademisyenler, bu alana ilgi duyan uzmanlar ve öğrenciler katıldı.

Başkanlığını EÜ KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Öğüt'ün, Başkan Yardımcılığını Ege Üniversitesi Engelsiz Ege Koordinatörü ve Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe ve sekreterliğini Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Gülce Kirazlı'nın yaptığı sempozyumda alanında uzman birçok konuşmacı yer aldı.

Prof. Dr. Tayfun Kirazlı ve Prof. Dr. Fatih Öğüt tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından, Prof. Dr. Tayfun Kirazlı oturum başkanlığında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Kılıç tarafından "Fonksiyonel Disfoniler",Prof. Dr. Fatih Öğüt tarafından "Rezonans Ses Terapisi", Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Edebiyat Fakültesi Öğretim ÜyesiDoç. Dr. Burcu İlkay Karaman tarafından "Dilbilimsel Açıdan Ses Üretimi" sunumları gerçekleştirildi.

Sempozyumun ikinci oturumunda Prof. Dr. Fatih Öğüt başkanlığında, Doç. Dr. Pelin Piştav Akmeşe "Çocuklarda Ses Bozuklukları ve Ses Terapisi", Öğretim Görevlisi Gülce Kirazlı "Ses Bozukluklarına Psikolojik Yaklaşım" ve İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başasistanı Doç. Dr. Gül Caner Mercan ise "Foniatride İşitmenin Önemi" konularında katılımcıları bilgilendirdi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema Başak'ın yaptığıoturumda, Ege Üniversitesi KBB Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Akyıldız "Ses Hijyeni Ve Farengolarengeal Reflü", Ege Üniversitesi Anabilim Dalı Dr. Arın Öztürk "Foniatride Fonocerrahi Yöntemleri Ve Endikasyonları" ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Şahin "Ses Hastalıklarında Tanı Yöntemleri" konularında bilgi verirken, sempozyumun son oturumda ise Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Günay Kırkım başkanlığında, Ses Konuşma ve Yutma Bozuklukları Derneği Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kürşat Yelken "Kord Vokal Paralizileri", Medical Park KBB Bölümü'nde görevli Op.Dr. İlter Denizoğlu tarafından "Ses Terapisine Giriş ve Dr.Vox Terapisi" ve Prof. Dr. Mehmet Akif Kılıç tarafından "Rezonans Bozuklukları" sunumları yapıldı

Yoğun ilgi gösterilen sempozyum sonunda, konuşmacılar katılımcıların sorularını cevaplayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Bültenler