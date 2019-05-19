Ege'de, 19 Mayıs Coşkusu

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak, Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 100'üncü yıl dönümü, Ege Bölgesi kentlerinde coşkuyla kutlandı. Meydanlar, caddeler, kamu kurum ve kuruluşları ile evlerin balkonları Türk bayraklarıyla donatıldı. Ellerine Türk bayraklarını alanlar da meydanlarda düzenlenen kutlama programlarına katıldı.

Denizli'de Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümünde 1919 öğrenci, aynı anda harmandalı oynadı. Halk oyunları gösterisi, izleyenlerin beğenisini topladı. Kentteki etkinlikler, valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından valilik önünden, etkinliklerin düzenleneceği 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Burada düzenlenen törene; Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin, Nilgün Ök, CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan, Teoman Sancar, Denizli Garnizon Komutanı Albay Bilal Öztürk, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Törende şiirler okundu, çeşitli branşlardan sporcular gösteriler yaptı. Vali Karahan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zolan tarafından girdikleri yarışmalarda derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi.

1919 ÖĞRENCİDEN HARMANDALI

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında 1919 lise öğrencisi, milli mücadelenin 100'üncü yıl dönümünü Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde topluca harmandalı oynayarak kutladı. Protokol üyelerinin de izlediği etkinlik sonrası öğrenciler, uzun süre alkışlandı. Kaldırımlarda gençlerin gösterisini izleyenler, fotoğraf çekti.

500 ÖĞRENCİDEN 100'ÜNCÜ YIL KOREOGRAFİSİ

Merkezefendi ilçesindeki Pınar Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi'nce Atatürk'ün Samsun'a çıktığı ve milli mücadelenin başlatıldığı 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla anlamlı çalışma yapıldı. Etkinlikler kapsamında 500 öğrenci, beden eğitimi öğretmeni Erol Kayhan öncülüğünde 8 günlük çalışmanın ardından okul bahçesinde '100. Yıl ve 19 Mayıs 2019' yazılı koreografi oluşturdu. Öğrenciler, bu sırada drone ile de havadan görüntülendi. Okul müdürü Türkan Negiş, 19 Mayıs'ın 100'üncü yılını okul olarak coşkuyla kutladıklarını söyledi.

AYDIN'DA 19 MAYIS COŞKUSU

Aydın'daki Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, Valilik Hizmet Binası önündeki Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla başladı. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun çelek sunumunun ardından öğrenciler, kortej eşliğinde İstasyon Meydanı'ndan Adnan Menderes Stadı'na yürüdü. Kutlamalar statta devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından öğrenciler, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıp, jimnastik, tekvando, güreş ve halk oyunları gösterileri sundu. Gençlik Haftası kapsamında 1 hafta boyunca devam eden etkinliklerde dereceye giren öğrencilere kupa ve madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi. Törenin ardından Vali Yavuz Selim Köşger ve beraberindekiler, öğrencilerin el işleri sergisindeki stantları gezdi. Törene Vali Yavuz Selim Köşger ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim de katıldı.

KUŞADASI'NDA KARADA VE DENİZDE KUTLAMA

19 Mayıs coşkusu, Kuşadası'nda, Atatürk Meydanı'nda yaşandı. Meydanı dolduranlar, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu. Kuşadası Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Canan Gürer Temiztürk'ün günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra Şehit Kaya Aldoğan Lisesi öğrencileri, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni ve Gençliğin Atatürk'e Cevabı'nı okudu. Halk oyunları ekipleri de gösteriler sundu. Tören alanının bulunduğu bölgede, üzerinde 'Bandırma' yazan ve Atatürk ile Türk bayraklarının asıldığı gezi teknesiyle Atatürk'ün Samsun'a çıkışını canlandırıldı. Su sporları merkezinin parasailing eğitmeni, gökyüzüne çıkardığı Türk bayrağı ile kutlamalara renk kattı.

MUĞLA'DA 19 MAYIS KUTLAMASI

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'deki Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Törenin ardından başlayan 'Ata'ya Saygı Gençlik Yürüyüşü', kutlamaların adresi olan Atatürk Stadyumu'nda sonra erdi. Stattaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törene Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Gökcan, CHP Muğla milletvekilleri Süleyman Girgin, Burak Erbay, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Rahvan at binicilerinin geçişinin ardından Muğla Özel Teknoloji ve Kültür Koleji öğrencilerinin gerçekleştirdiği '19 Mayıs Oratoryosu' alkış aldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Halk Dansları Topluluğu'nun zeybek gösterisinin ardından tekvando ve judo sporcuları hünerlerini sergiledi. 15 Mayıs'ta Samsun'dan yola çıkan ve 1100 kilometre pedal çevirip, kente ulaşan 20 kişilik bisikletli grup da taşınan Türk bayrağını Vali Esengül Civelek'e teslim etti.

MANİSA'DA 19 MAYIS COŞKUSU

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, Manisa'da törenlerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki program nedeniyle çevrede geniş güvenlik önemleri alındı. Resmi törenler, saat 10.00'da, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra tören alanındaki Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sporcular, 100'üncü yıla özel hazırlanan 100 metre uzunluğunda bayrağı açarak, Halil Erdoğan Caddesi üzerinden Atatürk Spor Salonu'na geçti. Protokol üyeleri de açılan dev bayrağın arkasından yürüdü. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama programına Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, Manisa Baro Başkanı Ali Arslan, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara katıldı. Program, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ün açılış konuşmasıyla başladı. Öztürk, konuşmasında, 19 Mayıs 1919'un, Türk milleti ve devleti tarafından unutulmayacak tarihi olduğunu belirterek, "19 Mayıs, vatanı işgale uğramış, yorgun ve fakir düşmüş milletimizin, kendisine sonsuz güven duyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, şartlar ne olursa olsun düşmana teslim olmayacağını gösterdiği, geleceğini yeniden inşa etmek üzere aydınlık günlere yelken açtığı gündür"' dedi.

Konuşmaların ardından tören, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıp, şiirler okumasıyla devam etti. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki taekwondo, jimnastik, judo ve güreş sporcuları gösteriler sundu. Taekwondo sporcuları, gösteri sonunda açtıkları Türk bayrağı ile alkış topladı. Tören sonunda ise protokol üyeleri tarafından Aerobik Jimnastik Milli Takımı sporcularına, içinde Manisa ürünlerinin yer aldığı hediye paketi verildi. Program, gösterilerin ardından sona erdi.

ALAŞEHİR'DE KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

Alaşehir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kutlandı. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış, Alaşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Öküzcüoğlu, Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman, öğrenciler ve ilçe sakinlerinin katıldığı kortej yürüyüşüyle başladı. Yürüyüşe katılanlar, ellerinde Türk bayrakları ile Sevgi Yolu, İstiklal Caddesi ve Atatürk Bulvarı boyunca 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atıp, İzmir Marşı ve Onuncu Yıl Marşı'nı okudu. Yürüyüş, aynı meydanda son bulurken, meydandaki Atatürk büstüne çelenk bırakıldı ve saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Kaymakam Abdullah Uçgun, Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış, öğrencilerin bayramını kutladı. Tören, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında şiir, kompozisyon, resim ve spor dallarında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

BAYILAN ÖĞRENCİ, ELİNDEN BAYRAĞI BIRAKMADI

Öte yandan kutlamalar sırasında bayrak- flama grubunda görevli olan Selahattin Barutçuoğlu Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Gizem Kurnaz bayıldı. Düşme anında elindeki bayrağı bırakmayan Kurnaz'ı, diğer arkadaşları son anda tutup, başının yere çarpmasını önledi. Kurnaz'a ilk müdahaleyi diş doktoru olan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve kutlamalara katılan aile hekimi Neşe Zengin yaptı. Kurnaz, daha sonra sağlık görevlilerince ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Gizem Kurnaz'ın sıcağa bağlı direnç düşüklüğü nedeniyle bayıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

UŞAK'TA 19 MAYIS COŞKUSU

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü, Uşak'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda valilik tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Törene Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Yalçın Baysal, protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Tören, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Tahir Emre Can, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak, başlattığı milli mücadelenin, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi ve sporcular, gösteri sundu. Tören, ulusal yarışlarda derece elde edenlere madalya verilmesiyle sona erdi. - Denizli

Kaynak: DHA