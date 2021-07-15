Ege'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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Ege'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Anadolu Ajansı / Numan Erölmez - Haberler | Güncel

Konak Meydanındaki vatandaşlar İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in alana gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişi Vali Köşger'in konuşması Kur'an-ı Kerim tilaveti Mehteran gösterisi Gazi emekli astsubay Yılmaz Lale'nin konuşması İZMİR - İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve...

Konak Meydanındaki vatandaşlar

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in alana gelişi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişi

Vali Köşger'in konuşması

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Mehteran gösterisi

Gazi emekli astsubay Yılmaz Lale'nin konuşması İZMİR - İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Konak Meydanında düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

Ege'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Ege'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Ege'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Ege'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

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