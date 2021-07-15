Ege'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Konak Meydanındaki vatandaşlar İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in alana gelişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişi Vali Köşger'in konuşması Kur'an-ı Kerim tilaveti Mehteran gösterisi Gazi emekli astsubay Yılmaz Lale'nin konuşması İZMİR - İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve...
Konak Meydanındaki vatandaşlar
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in alana gelişi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişi
Vali Köşger'in konuşması
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Mehteran gösterisi
Gazi emekli astsubay Yılmaz Lale'nin konuşması İZMİR - İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Konak Meydanında düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez