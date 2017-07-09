Ege Bölgesi Takımlarının 2'nci ve 3'üncü Lig'de Grupları Belirleniyor

SPOR Toto 2'nci Lig ve 3'üncü Lig'de gruplar, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yarın saat 15.00'te çekilecek kura sonucunda belli olacak.



2017-18 sezonunda Ege Bölgesi'ni 2'nci Lig'de Altay, Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Bucaspor, Fethiyespor, Karşıyaka, Menemen Belediyespor, Nazilli Belediyespor, 3'üncü Lig'de ise Aydınspor 1923, Bergama Belediyespor, Kızılcabölükspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Muğlaspor, Tire 1922, Turgutluspor ve Utaş Uşakspor temsil edecek. Kura çekimine TFF yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak. - İzmir