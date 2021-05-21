Ege Bölgesi Sanayi Odası meclis üyeleri, Dimes İzmir fabrikasını ziyaret etti

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanı Salih Esen ve meclis üyeleri Dimes İzmir fabrikasında incelemelerde bulundu.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanı Salih Esen ve meclis üyeleri Dimes İzmir fabrikasında incelemelerde bulundu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Esen ve meclis üyeleri fabrika gezisi yaparak Diren Holding Yönetim Kurulu Üyesi Erol Diren'den tesisle ilgili bilgi aldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Esen, Dimes'in Türkiye ve İzmir için önemli bir değer olduğunu belirterek, "Dimes yerli sermayeyle katma değeri yüksek bir üretim gerçekleştiriyor. Bu ve benzeri fabrikalarımızın her zaman yaşaması ve desteklenmesi son derece önemli. Yaptığımız ziyarette üretim aşamasında en ince detayların düşünüldüğünü gördük. Bu üretim sürecinde emeği geçen herkese gerçekten saygı duymamak elde değil. Türkiye'mizin üretmekten başka çaresinin olmadığını her platformda dile getiriyoruz. Üretimin ve üreticinin desteklenmesinin gerekliliğini buradan bir kez daha vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Erol Diren ise 2000 yılında kurulan İzmir fabrikasında 256 kişinin çalıştığını, fabrikanın dünya kalite standartları açısından ilk sıralarda yer aldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çelikkol