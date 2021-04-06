Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Yorgancılar, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Yorgancılar, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Güncel
Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Yorgancılar, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yorgancılar, mesajında, doğru habere ulaşmanın her dönemde ve her coğrafyada büyük bir ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı yıllarındaki büyük mücadeleyi duyurmak için Anadolu Ajansının kurulduğunu anımsatan Yorgancılar, "İsminin Anadolu olması ise çok daha kıymetlidir. Bugün, Anadolu Ajansımızın 101. yıl dönümünü bu vesile ile gönülden kutluyor, en doğru haberi, objektif, hızlı şekilde geniş kitlelere duyuracağı nice başarılı yıllar diliyorum. Kuruluşundan bugüne emeği geçen tüm çalışanları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Efsun Erbalaban Yılmaz

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