EGE BÖLGESİ'NİN İLK DİYABETLE YAŞAM MERKEZİ UŞAK'TA

UŞAK (Habermetre) - Uşak Belediyesi'nden Toplum Sağlığı İçin Büyük Hizmet

Uşak Belediyesi; Ege Bölgesi'nin ilk, Türkiye'nin ise ikinci Diyabetle Yaşam Merkezi'ni bugün gerçekleşen açılış töreniyle Uşak halkının hizmetine sundu. Açılışta konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın; uzman personel eşliğinde merkezde verilecek birçok hizmetin şehrimize hayırlı olmasını diledi.

Tüm dünyada diyabete odaklanılan ve küresel farkındalık kampanyalarının düzenlendiği 14 Kasım Diyabet Günü'nde düzenlenen açılışta konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın; hastanede yapılan doktor kontrolünde resmi olarak diyabet teşhisi konulan tüm vatandaşların bu hizmetten yararlanabileceğini söyledi.

Diyabete karşı farkındalık oluşturmanın, istenmeyen komplikasyonların önüne geçmek adına büyük önem taşıdığı düşüncesiyle harekete geçtiklerini ifade eden Çakın, merkezle birlikte diyabetle yaşamanın zorluğunu hafifletmeyi ve en aza indirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Başkan Çakın, "Artık, Sağlık Bakanlığımız tarafından desteklenen Karbonhidrat Sayımı Tekniği konusunda diyabetli vatandaşlarımıza her türlü bilgilendirme ve eğitim bu merkezde verilecek. Diyabetli çocuklarımız ve ailelerimiz de tüm bireyler gibi beslenebilecek. Ben Diyabetle Yaşam Merkezimizin toplum sağlığına ve vatandaşlarımıza vereceği hizmetlerin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

MİLLETVEKİLİ GÜNEŞ'TEN SOSYAL BELEDİYECİLİK VURGUSU

Diyabetli bir bireyin yaşam kalitesini yüksek tutmanın ancak diyabetin gerekliliklerini yerine getirmekle mümkün olduğunu kaydeden AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise, diyabetten korunmak ve varsa diyabetin etkilerini azaltmak için hareketli yaşama, sağlıklı beslenmeye davet etti.

Sağlık sisteminde imkanların arttığına değinen Güneş sosyal belediyeciliğe de vurgu yaptı. İsmail Güneş, "Belediyecilik sadece yol ve park yapmak değildir. Aynı zamanda toplumla bütünleşip, toplumun derdine deva, sorunların çözümüne bir parça olmak çok önemli. Sağolsun bu konuda Uşak Belediye Başkanımız Mehmet Çakın'ın, birçok alanda toplumun sorunlarını çözmek için adımlar attığına şahitlik etmekteyiz. Kendisine bu hassasiyeti için teşekkür ediyoruz" ifadelerini paylaştı.

TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN BÜYÜK HİZMET

Açılış öncesinde alanında uzman doktorlar ve sağlık çalışanları tarafından alanda bulunan diyabetli ailelere ve çocuklara diyabet hakkında bilgiler verildi. Çeşitli ikramların da yapıldığı açılışta halkoyunları ekibi özel bir gösteri sergiledi.

Açılışın ardından Uşak Diyabetliler Derneği Başkanı Sercan Bozer tarafından Başkan Çakın'a teşekkür plaketi verildi. Bozer, kentimizde bulunan 5 bin civarındaki diyabetli vatandaşın yararlanacağı merkezin açılışından duydukları memnuniyeti ifade etti. Kurdele kesiminin ardından diyabetli çocukların şeker ölçümlerini daha konforlu şekilde yapmalarını sağlayacak şeker ölçüm cihazının dağıtımı yapıldı.

MERKEZ DİYABETLİ VATANDAŞLARIN REHBERİ OLACAK

Diyabetik komplikasyonlarla ilgili danışanlara bilgi verilecek olan Diyabetle Yaşam Merkezi; vücut, yağ, kas ve sıvı analizi yaparak her danışana özel programlar hazırlayacak. Gerekli yönlendirmelerin de yapılacağı merkezde; 1 uzman psikolog, 1 sertifikalı danışman ve 2 diyetisyenin yanı sıra; farklı branşlarda eğitimli 8 spor hocası görev alacak.

Tüm bunların yanı sıra; glokom iğnesi kullanımı, diyabet teknolojileri ile ilgili bilgi paylaşımı, raporlu danışanların kanuni hakları konusunda bilgilendirme, şeker ölçümü ve genel tarama gibi hizmetler; diyabet ile mücadele eden vatandaşların hizmetine sunulacak.

Öte yandan modern tıbbın desteklediği Karbonhidrat sayımı tekniği hakkında verilecek eğitimlerle, diyabetli vatandaşların da artık tüm bireyler gibi beslenebileceği danışanlara anlatılacak. Vatandaşların ayrıca Diyabet Okulu'ndan faydalanması da sağlanacak.

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