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Ege Bölgesi'nden odun dışı orman ürünleri ihracatı salgın döneminde arttı

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, odun dışı orman ürünleri ihracatının yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık artışla 80 milyon dolara yükseldiğini belirtti.

Ege Bölgesi'nden odun dışı orman ürünleri ihracatı salgın döneminde arttı
17.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 17.08.2020 16:12

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Doğan Yağcı, odun dışı orman ürünleri ihracatının yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık artışla 80 milyon dolara yükseldiğini belirtti.

Yağcı yaptığı yazılı açıklamada, 2020 yılı için 750 milyon dolar ihracat hedefi koyduklarını ancak Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 yılının ilk yarısında dünya genelinde hem iç hem de dış piyasalarda ciddi daralmalar olduğunu vurguladı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün geçen yılın ilk yarısına göre ihracatta yüzde 5'lik daralmayla 2 milyar 491 milyon dolar dövizi ülkeye kazandırdığını bildiren Yağcı, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları olarak ise 2019 yılının ilk yarısında 328 milyon dolar olan dış satımlarının 2020 yılının ocak-haziran döneminde yüzde 2'lik gerilemeyle 321 milyon dolarda kaldığını aktardı.

Yağcı, salgının en yoğun hissedildiği 2020 yılının ilk yarısında mobilya ve kağıt ihracatı düşerken bağışıklık sistemini güçlendirdiği için kekik, defne ve adaçayının domine ettiği odun dışı orman ürünleri ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık artışla 69 milyon dolardan 80 milyon dolara yükseldiğine dikkati çekti.

Yağcı, 2020 yılı için belirlenen toplam 750 milyon dolar ihracat hedefine ulaşmak için bu yılı "Sürdürülebilirlik Yılı" ilan ettiklerini kaydederek tasarım ve markalaşma konusunu çalışmaların merkezine oturttuklarına işaret etti.

Mobilya sektörü için Libya, Almanya, Irak, Suudi Arabistan ve Hollanda'nın, kağıt sektöründe de İran, Mısır, İngiltere, Fas ve Tunus'un güçlü pazarlar olduğuna dikkati çeken Yağcı, "Türkiye lideri olduğumuz odun dışı ürünlerde ise Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Vietnam ve Fransa güçlü olduğumuz ihraç pazarlarımız. İlerleyen dönemde yapacağımız UR-GE Projesi, Alım Heyeti ve Ticaret Heyeti organizasyonlarıyla ihraç pazarlarımızı çeşitlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yağcı, "Ege Bölgesi'ndeki mobilya ihracatının daha katma değerli olması için yaptığımız çalışmaların karşılığını da ihracat rakamlarında görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye genelinde mobilya ihracat fiyatımız kilogram bazında 2,6 dolar seviyesinde iken Ege Bölgesi'nde 3,1 dolar düzeyine ulaşıyoruz. Ortalama ihraç fiyatımızı 7 dolara çıkarmak için Ar-Ge, İnovasyon ve Tasarım odaklı projelerimizi sürdüreceğiz. Türkiye, kekikte dünya üretiminin yüzde 65'ini ve defnenin yüzde 95'ini sağlıyor. Ülkemizde yaklaşık 3 bin 500 endemik bitki türü yetiştiği düşünüldüğünde ihraç edilen ürün çeşitliliğimizin artması gerekiyor. Sürdürülebilir Ormancılık Politikası için ilgili tüm kurumlarla iş birliğini sürdürüyoruz. " değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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