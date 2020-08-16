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Ege Bölgesi'nden 527 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yapıldı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yılın ilk 7 ayında 527 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ege Bölgesi'nden 527 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yapıldı
16.08.2020 11:49 | Son Güncelleme: 16.08.2020 11:52

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yılın ilk 7 ayında 527 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Başkan Hayrettin Uçak, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Ödül ve Yönetim Kurulu Üyesi Martin Sanford, yaş meyve sebze ve mamulleri üretiminde önemli merkezler Torbalı ve Kiraz'da üreticileri ve ihracatçı firmaları ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uçak, Ege Bölgesi'nde üretici ve ihracatçı firmaları vakit elverdiğince ziyaret ettiklerini, pandemi döneminde de şartlara uygun şekilde ziyaretlerine devam ettiklerini belirtti.

Sorunları bire bir dinlediklerini ve çözümü konusunda takipçi olduklarını aktaran Uçak, "Göreve gelir gelmez bir ziraat mühendisi ve halkla ilişkiler uzmanından oluşan üye ilişkileri timini kurduk. Bu ekibimiz bütün üyelerimizi periyodik ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.

"1 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz"

Türkiye'nin yaş meyve sebze ihracatının 2020 yılının ocak-temmuz döneminde yüzde 24,4'lük artışla 1 milyar 96 milyon dolardan 1 milyar 364 milyon dolara çıktığı aktaran Uçak, şunları kaydetti:

"Meyve sebze mamulleri ihracatımız ise ülke genelinde yüzde 6'lık artışla 853 milyon dolardan 902 milyon dolara yükseldi. 2020 yılında Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak ise taze meyve sebze ihracatımız yüzde 44'lük artışla 121 milyon dolardan 175 milyon dolara, meyve sebze mamulleri ihracatımız yüzde 7'lik artışla 329 milyon dolardan 352 milyon dolara taşıdık. İhracatımız 2020 yılının ocak-temmuz döneminde 527 milyon dolara, son 1 yılda ise 966 milyon dolara yükseldi. Birlik olarak 2020 yılı için belirlediğimiz 1 milyar dolar hedefine emin adımlarla ilerliyoruz. İhracatımızda sürdürülebilirliği sağlamak üretime devam etmekle ve üreticilerimizin memnuniyeti ile mümkün. Bu amaç doğrultusunda çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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