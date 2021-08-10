Ege Bölgesi'ndeki yangınlarla mücadele edip Hatay'a dönen "alev savaşçılarına" duygusal karşılama
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Ege Bölgesi'ndeki yangınlarla mücadele edip Hatay'a dönen "alev savaşçılarına" duygusal karşılama

Ege Bölgesi'ndeki yangınlarla mücadele edip Hatay'a dönen 'alev savaşçılarına' duygusal karşılama
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Denizli ve Muğla'daki orman yangınlarında mücadele ettikten sonra Hatay'daki görev yerlerine dönen itfaiye ekipleri mesai arkadaşları ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Denizli ve Muğla'daki orman yangınlarında mücadele ettikten sonra Hatay'daki görev yerlerine dönen itfaiye ekipleri mesai arkadaşları ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Muğla ve Denizli yangınlarına müdahaleye destek için Hatay'dan giden 16 kişilik ekip, görev yaptıkları kente ulaştı.

Gelen grubu Dörtyol otoban gişelerinde meşaleyle mesai arkadaşları vatandaşlar karşıladı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen de kente kazasız ulaşan ekibe Kuran'ı Kerim ve Türk bayrağı verdi.

Karşılamaya ANDA ekipleri de katıldı.

Hatay'dan destek için orman yangınlarına giden Antakya Orman İşletme Müdürlüğü personeli Mutlu Temin, Denizli ve Muğla başta olmak üzere 5 farklı noktadaki yangın söndürme çalışmalarına katıldığını söyledi.

Bazı zamanlar arazi şartları nedeniyle zorlukta yaşadıklarını aktaran Temin, yangınları söndürüp görev yaptıkları yere döndüklerini belirtti.

İskenderun Orman İşletme Müdürlüğü personeli Mustafa Kasapoğlu da alevlerin içerisinde çalıştıkları ve zorlu olduğunu anlattı.

Yaklaşık 10 gündür yangınlarla mücadele ettiklerinin altını çizen Kasapoğlu, son alev sönene kadar mücadele etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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