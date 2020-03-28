Ege Bölgesi'ndeki terminallerde koronavirüs tedbirleri
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Ege Bölgesi'ndeki terminallerde koronavirüs tedbirleri

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta şehirler arası otobüs seferleri durduruldu.

28.03.2020 19:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 19:35
Ege Bölgesi'ndeki terminallerde koronavirüs tedbirleri

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta şehirler arası otobüs seferleri durduruldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin durdurulması kararının ardından saat 17.00'den itibaren İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (İZOTAŞ) seferler durduruldu.

Yasak başlamadan önceki otobüslerin çıkışına izin verildi. Yasak başlamasına rağmen terminale gelenler "İzmir Valiliği Seyahat İzin Kurulu"ndan izin aldıktan sonra planlanacak sefere göre seyahat yapabilecek.

Çocuklarıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine gitmeyi planladığını kaydeden Firdevs Cihan, "Evime dönüyorum ama dönüş sağlayamıyorum. Çocuklarımı almaya gitmiştim Edremit'e, İzmir'e geldim, İzmir'de kaldım." dedi.

Aydın

Aydın'daki otobüs terminalinde de saat 17.00'den itibaren seferler durduruldu. Birçok firmanın yazıhanesini kapattığı terminalde Seyahat İzin Kurulu ile Sağlık Kurulu açıldı.

Otogar Müdürü Serkan Seyrek, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların kurullara başvurularının alınmaya başlandığını söyledi.

Kurulda kayıtlar alındıktan sonra seyahat edecek vatandaşlara gerekli bilgiler verileceğini belirten Seyrek, vatandaşların zorunlu hallerde seyahat edebileceğini sözlerine ekledi.

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kentin giriş çıkışlarında ateş ölçer cihazlarla yolcuların sağlık durumunu kontrol ediyor.

Trafik ekipleri, valiliğin aldığı karardan önce yoluna devam otobüsleri de denetliyor. Kapasitelerinin yarısından fazla yolcu alan otobüslerin ise yolcu sayısını belirlenen kurala göre düzenledikten sonra geçişlerine izin veriliyor. Kontrol noktalarında Özel Harekat Polisleri de hazır bulunuyor.

Denizli

Otobüs seferlerinin saat 17.00 itibarıyla durdurulduğu Denizli'de ilçe otogarından yapılan seferlerde ise sosyal mesafeye dikkat ediliyor.

Trafik polisleri de ilçe araçlarını durdurarak denetimlerini sürdürüyor.

Otogarda görevli Ahmet Çokiyi de Kovid-19 nedeniyle işlerin durma noktasına geldiğini ifade etti.

Üniversite öğrencisi Ayşenur Deliktaş, Denizli'de Kayseri'ye gitmek için otobüs bileti aldığını ancak seferlerin durdurulmasının ardından garajda mahsur kaldığını söyledi.

Yasemin Tekin de hasta ziyareti için kente geldiğini ve dönüş için garaja geldiğinde otobüsün olmadığını görünce şaşırdığını anlattı.

Uşak

Uşak Otogarında da seferlerin tamamı durduruldu. Terminale sadece şehir dışından gelip yolcu alan az sayıda firmanın otobüsleri uğruyor.

Saat 17: 00 itibariyle bileti olan ve yolculuğa çıkacak olan vatandaşlar ise ilk olarak terminalde oluşturulan Seyahat İzin Kuruluna başvurdu.

Ateş ölçümü yapılan vatandaşların, otobüs seyahat izin belgelerini aldıktan sonra yolculuk yapmalarına izin verildi.

Öte yandan kente gelen yolcular ise şehiriçi servis araçlarını kullanamadı.

Manisa

Otobüs seferlerinin durdurulduğu Manisa'da Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde de sakinlik gözleniyor.

Şehirler arası otobüs seferlerinde kısıtlama kararı alınmadan önce biletini almış yolcular, terminal girişinde ateş ölçümünün ardından saat 17: 00 öncesi hareket edecek otobüslerini beklemeye başladı.

Yaklaşık 15 gün önce yaşlı anne ve babasını ziyaret etmek için İstanbul'dan Manisa'ya geldiğini belirten Nilüfer Gümüş, biletini çok uzun süre önce aldığı için sefer kısıtlanmasından etkilenmediğini, 17: 00'den önce İstanbul'a doğru yola çıkacağını söyledi.

Kentten ayrılan otobüsleri denetleyen trafik polisleri de yolcuları, otobüslerde sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıyor.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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