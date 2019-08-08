Ege Bölgesi'nde yaşanan depremler ne anlama geliyor? Uzman Bülent Özmen değerlendirdi

08.08.2019 18:58

Ege Bölgesi'nde önce İzmir'de ardından da Denizli'de art arda yaşanan depremler panik yaşattı. Can kaybı kaydedilmedi ancak yer hareketliliğinin sürmesi bölge halkında endişeye neden oluyor.

Bölge fay hattı karakteristiğinin 7 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Özmen, meydana gelen depremlerin öncü ya da artçı olarak nitelendirmenin an itibariyle mümkün olmadığını da ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle