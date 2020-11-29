(DRONE) Ege Bölgesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

(DRONE) Ege Bölgesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

29.11.2020 20:57 | Son Güncelleme: 29.11.2020 21:06

İzmir, Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İzmir, Denizli, Manisa, Aydın ve Uşak'ta, sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele genelgesi kapsamında İzmir'de kısıtlamanın saat 20.00'de başlamasıyla vatandaşların yoğun olarak kullandığı Konak Meydanı, Alsancak, Kordon ve Karşıyaka ilçe merkezinin boş kaldığı görüldü.

Kent genelinde vatandaşları kısıtlama hakkında bilgilendiren polis ekipleri, iş yerleri ile sokak ve caddelerde denetime başladı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Korona vaka sayıları yine tedirgin edici boyutta! Günlük vefat en yüksek rakama ulaştı
Korona vaka sayıları yine tedirgin edici boyutta! Günlük vefat en yüksek rakama ulaştı
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Görüntü İstanbul'dan! Sosyal medyadan tek ses yükseldi: Harekete geçin
Aboubakar, yıldız ismi sahadan sildi! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü
Aboubakar, yıldız ismi sahadan sildi! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

Denizli

Denizli kent merkezinde ise insan ve araç yoğunluğu en düşük seviyeye geriledi.

Kentin işlek yerlerinden 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı ile Bayramyeri Meydanı da sessizliğe büründü.

Ana cadde ve mahallelerde uygulama yapan polis ekipleri, istisna kapsamında olanlar dışındakilerin dışarıda bulunmalarına izin vermedi.

Jandarma ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetimlerini sürdürüyor.

Manisa

Manisa'da sokağa çıkma yasağının başlaması ile meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Mimar Sinan Bulvarı başta olmak üzere, Mustafa Kemal Paşa, 8 Eylül, İzmir, Cumhuriyet ve Kumludere gibi yoğun caddelerde sakinlik gözlendi. Polis ekipleri de ana cadde ve kavşaklarda denetim yaptı.

Aydın

Aydın'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokakların boş olduğu görüldü.

Kentin en işlek noktalarından Adnan Menderes Bulvarı ve Atatürk Kent Meydanı başta olmak üzere birçok yerde emniyet ve jandarma ekipleri denetim yaptı.

Uşak

Uşak'ta kentin işlek noktalarından İsmet Paşa Caddesi, Atapark gibi alanlar kısıtlama uygulamasıyla sessiz kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin çeşitli noktalarında denetimlere başladı.

Dışarıda olan araçlar ve vatandaşlar durdurularak izinlerinin olup olmadığı kontrol edildi.

(DRONE) Ege Bölgesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
(DRONE) Ege Bölgesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
(DRONE) Ege Bölgesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
(DRONE) Ege Bölgesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

İlgili Haberler

EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - (DRONE DESTEKLİ) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
EDİRNE/KIRKLARELİ/TEKİRDAĞ - (DRONE DESTEKLİ) Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberleri | Doğu Akdeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Son dakika haberleri | Doğu Akdeniz'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Cevdet Yılmaz Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı
Magazin Alişan Sezen Aksu Kenan Işık Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Ersun Yanal Samet Aybaba Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Bursa Beşiktaş Osmangazi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: (DRONE) Ege Bölgesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.11.2020 21:09:02. #1.14#
title